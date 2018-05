Paris : le nouveau Jardin d'Acclimatation a un mois de retard

En travaux depuis septembre dernier pour une importante métamorphose, le Jardin d’Acclimatation (16e) était censé rouvrir ce mardi 1er mai. Mais l'inauguration devrait finalement avoir lieu un mois plus tard.

A cause des intempéries de ces derniers mois, le retour des visiteurs dans le célèbre parc d'attractions de l'ouest parisien a en effet été reporté au vendredi 1er juin. Les fortes pluies et le gel qui ont frappé la région parisienne depuis le début de l'année ont fortement ralenti le travail des 500 ouvriers.

Pour le directeur de la structure, Marc-Antoine Jamet, ce chantier est le «plus important bouleversement» pour le Jardin d'Acclimatation «depuis un siècle et demi». Construit en 1860, puis agrémenté au fil des années, il n'avait en effet jamais été restauré.

Devenu «lassant et ennuyeux» selon les mots de Marc-Antoine Jamet, il était devenu important de lui redonner un coup de fraicheur. Un souhait de la mairie de Paris également, qui a imposé un important cahier des charges de rénovation dans le cadre du renouvellement de la concession du Jardin pour vingt-cinq ans.

Pour la direction du Jardin, la tâche était donc double : améliorer la qualité d'accueil du public, en proposant de nouveaux manèges et de nouveaux services, mais surtout réhabiliter les paysages et restaurer des bâtiments anciens, héritages du patrimoine de Napoléon III.

Au total, trente-trois millions d'euros ont été investis pour réaménager le lieu en respectant l'architecture d'origine et les tracés d'époque. Plus de 4.500 m2 de bâtis précaires ont ainsi été détruits, alors que les promenades ou encore la rivière et ses îles sont quant à eux revalorisés.

«Nous gardons tout ce que vous aimez. Nous inventons tout ce que vous aimerez»

Conscient de s'attaquer à un monument apprécié des habitants limitrophes au bois du Boulogne (16e), Marc-Antoine Jamet a voulu rassurer les plus inquiets : «la peinture, les chaises volantes et la rivière enchantée seront rénovées mais ne disparaîtront pas». Mais le directeur du site espère quand même «faire revenir tout le monde et plaire à toutes les familles», notamment grâce au nouveau thème rétrofuturiste «steampunk».

Car il ambitionne surtout d'atteindre les trois millions de visiteurs à l'horizon 2025 et de hisser le Jardin d'Acclimatation sur le podium des parcs d'attractions français les plus visités, après Disneyland Paris (13,4 millions en 2016) et le Puy du Fou (2,2 millions). Il faudrait – pour y arriver – évincer le Futuroscope (1,9 millions) et le Parc Astérix (1,85 millions).

Pour cela, vingt-sept millions d'euros sont investis dans de nouvelles attractions, commandées chez les «stars absolues» du milieu. Quarante attractions seront donc proposées dans le nouveau Jardin, dont dix-sept nouvelles. Les vingt-trois autres seront conservées, modernisées et rethématisées.