L'ex-ministre de l'Ecologie Delphine Batho quitte le PS

Delphine Batho, députée des Deux-Sèvres et ex-ministre de l'Ecologie, a annoncé ce mercredi au Monde quitter le Parti socialiste. A partir de septembre, elle remplacera Yves Piétrasanta à la tête de Génération écologie.

«Je quitte le PS sans regrets», a-t-elle dit avant de préciser les contours de son nouveau projet professionnel : «Mon objectif est de faire de Génération écologie le parti d’une révolution non violente, celui de l’écologie intégrale. Je veux que l’écologie ne soit plus considérée comme une force d’appoint ou marginale, mais centrale et hégémonique.»

En disgrâce au PS

Récemment, elle avait vu sa candidature pour l'élection du premier secrétaire du PS rejetée par la commission en charge de la tenue de l'élection. Suite au changement des modalités d'organisation du Congrès d'Aubervilliers, elle avait alors évoqué un «coup d'Etat statutaire». Delphine Batho avait assigné le PS en référé mais avait été déboutée par la justice.

Nommée ministre de l'Ecologie sous la présidence de François Hollande, elle avait été limogée de ses fonctions par le chef de l'Etat le 2 juillet 2014 après avoir qualifié le budget 2014 de «mauvais».