Quels sont les jours de grève prévus à la SNCF du 3 avril au 28 juin ?

L’intersyndicale de la SNCF a appelé jeudi 15 mars à la grève «deux jours sur cinq à partir du 3 avril et jusqu'au 28 juin». Soit trente-six jours de grève. Les vacances de Printemps seront impactées ainsi que les ponts du mois de mai.

Voici la liste des jours de grève à la SNCF. La société ferroviaire a annoncé ne plus prendre de réservations pour tous ses TGV et Intercités pendant les douze jours de mouvement social prévus en avril.

Avril : 3 et 4 avril, 8 et 9 avril, 13 et 14 avril, 18 et 19 avril, 23 et 24 avril, 28 et 29 avril.

Mai : 3 et 4 mai, 8 et 9 mai, 13 et 14 mai, 18 et 19 mai, 23 et 24 mai, 28 et 29 mai.

Juin : 2 et 3 juin, 7 et 8 juin, 12 et 13 juin, 17 et 18 juin, 22 et 23 juin et 27 et 28 juin.

«C’est d’abord une mauvaise nouvelle, une mauvaise chose pour les 4 millions et demi de Français qui prennent le train tous les jours», a réagi le patron de la SNCF, Guillaume Pépy. Ce dernier a estimé que cette décision était «un peu décalée par rapport à la concertation qui est engagée».

Quant à la ministre des transports Elisabeth Borne, elle a déploré «une posture incompréhensible». «Le bon chemin c’est de discuter pour répondre aux difficultés des Français qui prennent le train chaque jour», a-t-elle déclaré au micro de France Inter.