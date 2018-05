Air France prévoit d'assurer «près de 75%» des vols ce vendredi

La direction d'Air France prévoit d'assurer 75% de ces vols ce vendredi 4 mai, lors de la treizième journée de grève pour les salaires.

Le groupe aérien anticipe le maintien vendredi de 80% des vols long-courriers, autant de court-courriers à Orly et en province, et 65% des moyen-courriers au départ et vers Roissy-Charles de Gaulle.

Selon les estimations de la direction d'Air France, 21,5% des pilotes, soit plus d'un pilote sur cinq, seront en grève. Pour le reste du personne, le taux de grévistes atteindra 17,1% pour les navigants commerciaux et 12,5% pour les agents au sol.

Il s'agira de la treizième journée de grève des salariés d'Air France. La journée coïncidera également avec la fin de la consultation sur le projet d'accord, lancée par le président d'Air France, Jean-Marc Janaillac. Les résultats du vote devraient être connus après 18h.