Des supporters de l'OM agressés dans un bar à Paris

Alors qu’ils regardaient jeudi la demi-finale retour de Ligue Europa entre Salzbourg et l’OM dans un bar du 11e arrondissement de Paris, des supporters de Marseille ont été violemment pris à partie.

Peu après la prolongation, une vingtaine d’hommes cagoulés et vêtus de noir ont fait irruption dans le bar et ont commencé à tout casser. Les agresseurs ont notamment jeté des projectiles et des bouteilles sur les supporters de l’OM.

Ils ont ensuite pris la fuite tandis que les personnes présentes dans le bar étaient évacuées dans une arrière-cour.

Neuf personnes ont été légèrement blessées dans l’incident, ont précisé les pompiers au Parisien. «Mon bar est à l'envers», a quant à lui expliqué le gérant de l'établissement.

#FCSOM - Quelques tensions autour de plusieurs bars diffusant le match de l’OM vers Oberkampf - République après de légers incidents causés par un groupe de quinze personnes.





La police demande à plusieurs bars de baisser les rideaux. #RBSOM #SALOM pic.twitter.com/tkIJLUjluV — Remy Buisine (@RemyBuisine) 3 mai 2018

Après l’agression, certains supporters ont tout de même regardé la fin du match, assistant à la qualification de l’OM en finale de Ligue Europa (malgré sa défaite 2-1).