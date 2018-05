IDF : la ligne 1 du métro en partie fermée pendant cinq jours

Il va falloir s’organiser pour les utilisateurs de la ligne 1 du métro. Celle-ci sera en effet fermée à partir de ce samedi jusqu’au mercredi 9 mai inclus.

Cela concernera sept stations au total, entre La Défense et Charles-de-Gaulle-Etoile. Cette dernière deviendra pour l’occasion le terminus provisoire de la ligne. Ces perturbations sont liées à d’importants travaux, qui doivent permettre le renouvellement d’un aiguillage à la station Porte- Maillot.

Les voyageurs peuvent emprunter en remplacement les bus de la ligne 73, qui partent dès 5h18 à La Défense et 5h30 à Charles-de-Gaulle- Etoile. Ils marqueront l’arrêt à proximité de chacune des sept stations fermées. Sauf le 8 mai, où ils circuleront uniquement entre La Défense et Porte Maillot. Par ailleurs, les accès aux autres lignes – les RER A et C ainsi que les lignes 2 et 6 – resteront ouverts.

La ligne 1 retrouvera un service normal sur ses vingt-quatre stations le jeudi 10 mai, dès la reprise du trafic le matin.