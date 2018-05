Météo : un week-end estival

Après la chute brutale des températures cette semaine, le soleil sera de nouveau au rendez-vous ce week-end, d'après les prévisions de Météo France.

Dès vendredi sur la moitié nord du pays et au nord de la Nouvelle-Aquitaine, le soleil s'imposera après dissipation de la grisaille matinale. Le temps sera nuageux au sud, avec des pluies prévues autour de la Méditerranée et en Corse. L'après-midi, les températures s'échelonneront entre 13° et 23°C ce vendredi avant de repasser au-dessus des normales saisonnières ce week-end.

Samedi, le soleil brillera sur une grande partie de l'Hexagone. Les températures devraient atteindre en matinée 16°C à Paris, 17°C à Lille, 20°C à Lyon ou encore 22°C à Marseille. Dimanche après-midi, la moitié nord du pays profitera du soleil avec des températures comprises entre 19°C et 25°C.

La météo sera plus instable dans le sud avec des pluies attendues sur une partie de la Nouvelle-Aquitaine, de l'Auvergne-Rhône-Alpes, de l'Occitanie et de la Provence-Alpes-Côtes-d'Azur, où les températures se situeront toutefois entre 18° et 23°C. Le pont du 8 mai sera marqué par des averses, parfois orageuses, au sud du bassin parisien.