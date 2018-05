Une femme défigurée à l'ammoniaque par son compagnon

Une jeune femme de 28 ans risque de perdre un oeil après avoir été agressée par son compagnon, à leur domicile de Digne-les-Bains (Alpes-Maritimes). Elle vient de sortir de l'hôpital, rapporte Nice Matin.

Dix jours plus tôt, elle avait décidé de quitter son compagnon après une nuit d'insultes et de violence. Pendant que ce dernier dort, elle prépare sa valise et met dans une poussette le plus jeune de ses enfants, présent au moment des faits. Mais le père se réveille et s'ensuit un nouveau déchaînement de violence.

«Il m'a mordue, tirée par les cheveux, raconte Natacha à Nice Matin. J'ai eu le temps de mettre le petit dans son lit. La bouteille d'ammoniaque était sur la table. Il l'a attrapée et me l'a jetée au visage.» L'homme a ensuite pris la fuite et n'a pas, à ce jour, été retrouvé par la police.

La mère de famille, touchée aux oreilles, à la bouche, à la langue et à l'oeil droit, a passé dix jours à l'hôpital Pasteur, à Nice. Elle a déposé plainte.