Affaire Fiona : Cécile Bourgeon demande à être hypnotisée pour retrouver le corps de la fillette

Cécile Bourgeon, la mère de la petite Fiona, assassinée en mai 2013, demande à être hypnotisée afin de pouvoir localiser le lieu où le corps de la fillette a été enterré.

Condamnée en appel, comme son compagnon de l’époque Berkane Makhlouf, à vingt ans de prison pour des violences ayant entraîné la mort, Cécile Bourgeon n’a jamais été en mesure de donner des indications précises sur l’endroit où a été enterré le corps de la petite Fiona.

Lors de l'enquête, le couple avait simplement évoqué une forêt, près du lac d’Aydat (Puy-de-Dôme). Mais les recherches entreprises dans la zone se sont toujours révélées infructueuses et Cécile Bourgeon assure ne pas avoir de souvenirs plus précis.

«Pour le corps de Fiona, j’ai réfléchi, il n’y a qu’une solution : un hypnotiseur», a ainsi expliqué Cécile Bourgeon à ses avocats fin mars.

Mes Gilles-Jean et Renaud Portejoie ont expliqué au Parisien avoir déjà trouvé un médecin pratiquant l’hypnose et «très motivé» par l’affaire. «Notre cliente souhaite simplement apporter une sépulture décente à sa fille […] Si on retrouve le corps, cela n’aura pas d’incidence sur le verdict», ont-ils ajouté au journal.

Un témoignage sous hypnose n'est pas recevable

Pour l’heure, rien n’est fait. Car, si les avocats ont souligné que toute information recueillie lors de la séance d’hypnose serait transmise au parquet, la justice française ne considère pas comme recevable un témoignage obtenu sous hypnose. En octobre 2013, Cécile Bourgeon avait d’ailleurs déjà demandé, sans succès, au juge d’instruction d’être hypnotisée.

Outre cette nouvelle demande, la mère de famille, emprisonnée à Lyon, sera jugée lors d’un troisième procès. Ses avocats avaient en effet formulé un pourvoi en cassation, quelques jours après sa condamnation en appel.