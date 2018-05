Décès de Maurane : le monde de la télé et du cinéma sous le choc

Très ému, Nikos Aliagas a fait part de son immense tristesse sur Twitter.

Cyril Hanouna emploie lui aussi le terme de «chauchemar» pour qualifier la disparition de la chanteuse à la voix d'or.

Je me réveille et je vois que Maurane nous a quitté. Dites moi que c un cauchemar, je l aimais tant. Je suis tellement triste

Nagui, quant à lui, regrette déjà «le rire, les vannes et la voix de Maurane».

Sur Twitter, Philippe Risoli, lui aussi très touché par cette nouvelle, a évoqué l'année de sa rencontre avec Maurane.

Cécile de Ménibus a elle aussi rendu hommage à Maurane sur son compte Twitter, évoquant toutes les qualités de la chanteuse.

L'actrice Michèle Laroque «n'arrive pas y croire». «La plus belle voix, l'oreille absolue, la générosité absolue aussi», a-t-elle écrit sur Twitter avant d'adresser ses pensées à Lou, la fille de Maurane.

La comédienne belge Cécile Djunga, qui avait rencontré Maurane la veille de sa disparition, a elle aussi partagé sa tristesse sur son compte Twitter.

Hier soir on prenait cette photo.J'étais si honorée de faire ta connaissance. On a rit,bu quelques verres en coulisses.On parlait musique,de The Voice et de tes tweet!24h après tu n'es plus là et j'en suis bouleversée.Merci pour ces instants @Maurane Repose en paix. #Maurane pic.twitter.com/yRLR0WNrM3

— Cécile Djunga (@ceciledjunga) 8 mai 2018