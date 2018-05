Décès de Maurane : les réactions des politiques

Sur Twitter, les messages affluent, témoignant de l'attachement de chacun à la personnalité de Maurane, chanteuse à la voix chaude et poignante.

Si Lara Fabian et d'autres artistes du monde de la musique ont été dans les premiers à rendre hommage à la chanteuse, les politiques ont eux aussi exprimé leur tristesse à l'annonce de son décès.

Martine Aubry, la maire de Lille, a cité Jacques Brel, évoquant «deux monuments de la musique belge et francophone sont désormais réunis ».

Maurane est partie rejoindre Brel dont elle s’apprêtait à reprendre les chansons. Deux monuments de la musique belge et francophone sont désormais réunis.

Christophe Castaner, patron de La République en marche, a notamment partagé son émotion, évoquant «un éclat d'étoile dans le ciel de Starmania».

#Maurane c'est une voix bien sûr, c est un sourire évidemment, c'est un éclat d'étoile dans le ciel de Starmania. Elle a rejoint Brel -célébré le we dernier- pour faire chanter le ciel. En attendant il pleure. #triste pic.twitter.com/SwJDtXYA97

Pierre-Yves Bournazel, député de la 18e circonscription de Paris, a fait part de son émotion sur Twitter.

Quelle tristesse d'apprendre la disparition de #Maurane . Une belle voix, une personnalité attachante et une citoyenne engagée. Pensées à "toutes les mamas", tous ses proches et ses fans.

«Une artiste engagée nous a quittés cette nuit. Maurane, une chanteuse hors du commun, une voix inspirante, une personnalité attachante», a souligné sur Twitter le Premier ministre belge Charles Michel.

Une artiste engagée nous a quittés cette nuit. @Maurane , une chanteuse hors du commun, une voix inspirante, une personnalité attachante. Toutes mes condoléances à sa famille, ses amis et ses fans. #Maurane

La secrétaire d'Etat bruxelloise Fadila Laanan (PS) a quant à elle noté que Maurane «manquera à tous ses fans et à la twittosphère où pleuvaient ses commentaires si sincères et sans tabous».

Je ne peux imaginer la disparition de notre chanteuse @Maurane ! Elle manquera à tous ses fans et à la twittosphère où pleuvaient ses commentaires si sincères et sans tabous ! RIP chère Maurane ! Repose en paix ! Mes pensées à sa famille, ses amis et ses fans !

