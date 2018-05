Le monde de la musique pleure Maurane

Depuis l’annonce du décès de Maurane, survenu hier soir, les hommages du monde de la musique se multiplient sur les réseaux sociaux.

Lara Fabian a été parmi les premiers à saluer la mémoire de son amie Maurane. Sur Facebook, la chanteuse a fait part de son immense tristesse, encore sous le choc de la triste nouvelle.

«Une part de ma vie vient de partir avec toi», écrit celle qui interprétait «Tu es mon autre», en duo avec Maurane, un succès de l'année 2001.

«On est dévastés»

«On est dévastés, j’ai appris ça en sortant de scène, c’est une catastrophe», a déclaré Michel Fugain, joint par RTL. «C’était un être humain que j’aimais énormément, on ne s’attend pas à ce que quelqu’un qui fait partie de sa famille disparaisse comme ça d’un coup alors qu’on n’est pas là», a-t-il ajouté, très ému.

«Le choc est brutal», Christophe Willem

«Quelle tristesse d’apprendre la disparition de Maurane, une des plus grandes voix», écrit sur Instagram le chanteur Christophe Willem.

«On a quarante ans d’amitié, on a toujours été si proches… On était sur la même route musicale. Je l’appelais Momo. C’est une sœur de musique. C’est effrayant d’entendre cette nouvelle. 57 ans ! Qu’est-ce qu’il s’est passé ? », s’est interrogée Catherine Lara sur Europe 1. «Je repense à sa voix, la plus belle voix du monde», a-t-elle ajouté, émue.

«La plus belle voix du monde», Catherine Lara

Pour Françoise Hardy qui avait chanté avec elle, Maurane était «une des plus grandes interprètes qui soit. C'était une artiste d'exception. La seule chose qui lui manquait un petit peu, c'était le physique, le charisme, malheureusement c'est quelque chose qui aide davantage à faire une très grande carrière. Quand on a tous les atouts évidemment ça aide, mais les atouts qu'elle avait étaient beaucoup plus importants que le charisme et le physique».

«Le son de sa voix gravés dans ma mémoire»

«Le choc est brutal, tant j’ai son visage et le son de sa voix gravés dans ma mémoire, mélange de douceur éternelle et de désillusion sur la vie», ajoute-t-il.

De son côté, Hélène Ségara a tweeté son «chagrin immense». «Je ne peux pas croire que jamais plus nos voix ne s'élèveront ensemble», écrit la chanteuse.

«Ce soir mon chagrin est immense», Hélène Ségara

Sur son tweet, Hélène Ségara partage avec ses fans un duo avec Maurane intitulé «D'ici», issu d'un album paru en 2008.

Nous avons partagé tant de rires... Ce soir mon chagrin est immense... Je ne peux pas croire que jamais plus nos voix ne s’élèveront ensemble... @Maurane #Maurane #love https://t.co/N5WW3NzJhh — Hélène Ségara Off (@helenesegaraoff) 8 mai 2018

Le chanteur Ycare a également rendu hommage à Maurane sur son fil Twitter, en publiant les paroles de la célèbre chanson «Tu es mon autre», que la chanteuse défunte interprétait en duo avec Lara Fabian.

'' Et si l'un de nous deux tombe /



L'arbre de nos vies /



Nous gardera loin de l'ombre /



Entre ciel et fruit /



Mais jamais trop loin de l'autre/



Nous serions maudits/



Tu seras ma dernière seconde/



Car je suis seule à les entendre/



Les silences... '' #Maurane pic.twitter.com/X6IXhem09f — Ycare ADIEU JE T'AIME (@ycare0) 8 mai 2018

Michel Polnareff a quant à lui choisi le tube «Sur un prélude de Bach» pour saluer la mémoire de la «meilleure chanteuse de blues en langue française».

Meilleure chanteuse de blues en langue française. https://t.co/RRQcklwl2q — MICHEL POLNAREFF (@MICHELPOLNAREFF) 8 mai 2018

«Ta voix unique et irremplaçable raisonnera en moi pour toujours», Vincent Niclo

Le chanteur Vincent Niclo a lui aussi, sur Twitter, a adressé quelques mots touchants à la chanteuse, saluant une «voix unique et irremplaçable».