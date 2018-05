«Shopping de l'asile» : la ministre Nathalie Loiseau crée la polémique

La ministre des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, a provoqué une polémique après avoir évoqué mercredi devant le Sénat les migrants qui feraient du «shopping de l'asile».

Elle répondait à une question de la sénatrice écologiste Esther Benbassa sur le règlement européen de Dublin, en vertu duquel un seul pays est responsable du traitement du dossier d'un demandeur d'asile : « Abdel, venu du Darfour, arrivé sur l’île italienne de Lampedusa, avant d’arriver en France. Il a été reconduit en Italie, en vertu du règlement du Dublin, et interdit de territoire, sans avoir pu faire une demande d’asile. »

Natahlie Loiseau avait répliqué en estimant que ce cas illustre le problème « des migrants qui entrent en Europe sans faire leur demande d’asile dans leur pays d’entrée », ajoutant : « quand on vient du Darfour on peut décider de faire du shopping de l’asile et qu’on sera mieux en Suède qu’en Italie mais enfin tout de même ! ».

Des propos qui ont suscité une vague d'indignation, notamment à gauche.

Votre expression n’est pas malheureuse @NathalieLoiseau elle est honteuse. Pour mémoire voilà un exemple de votre « shopping » : https://t.co/uZT8ovGikC https://t.co/WupiYs8vzY — Eric Coquerel (@ericcoquerel) 10 mai 2018

Comment une Ministre peut-elle utiliser le mot "shopping" pour les demandes d'asile ?



Parfois certains devraient aller vivre cette vie que les migrants fuient.



La Fraternité de notre devise républicaine ne vaut que pour certains ? #Honte #NathalieLoiseau — Bertrand SUBSOL (@bertrandsubsol) 10 mai 2018

2400 personnes dans les camps de #réfugiés à #paris, 2 morts, des tensions, des conditions sanitaires catastrophiques. Ms le gouvernement parle de lutter contre le "shopping de l'asile" pour justifier sa démission honteuse. Une solution existe : la mise à l'abri des #refugies. pic.twitter.com/LPotVt5mn3 — David Belliard (@david_belliard) 10 mai 2018

La ministre a concédé sur Twitter que l'expression qu'elle a utilisée n'est «pas heureuse».

J'ai utilisé aujourd'hui les termes " shopping de l'asile" ce qui me vaut beaucoup de réactions. L'expression n’est pas heureuse en effet. Elle désigne une réalité constatée et elle est couramment utilisée par les spécialistes du régime européen de l'asile. 1/2 — Nathalie Loiseau (@NathalieLoiseau) 9 mai 2018