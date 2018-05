Perturbations en Ile-de-France : les zones à éviter

Grèves, manifestations, travaux : quelles perturbations affecteront le trafic en Île-de-France cette semaine ?

Voici les principales zones à éviter cette semaine. Retrouvez la carte de Sytadin, qui fait l'état du trafic et travaux prévus en Île-de-France, actualisée en temps réel ici.

LUNDI

Fermetures nocturnes

Travaux nocturnes gênants :

A4 dans les deux sens à Nogent sur Marne et Champigny sur Marne

A6 dans les deux sens, à Morsang sur Orge, Viry-Châtillon, Grigny, Ris-Orangis et Courcouronnes.

N10 dans les deux sens, à Maurepas et La Verrière.

N104 dans les deux sens, entre Emerainville et Pomtault-Combault.

N19 dans les deux sens, à Boissy-Saint-Léger, Limeil-Brévannes et Villecresnes.

Transports :

RER A

- Du 21 au 30 avril 2018 : modernisation et extension du réseau à Cergy le Haut, en direction de : Cergy Le Haut - Marne-la-Vallée (Disneyland). Trafic interrompu entre Cergy Saint-Christophe et Cergy le Haut. Mise en place d’un bus de substitution entre Cergy Préfecture et Cergy le Haut avec desserte de Cergy Saint-Christophe.

RER C :

- Jusqu'à la fin de 2018 : la gare du Pont de l'Alma est fermée en raison de travaux de mise en accessibilité.

- Du 30 avril au 4 mai 2018 : renouvellement des voies et du ballast, en direction de Paris. Train supprimé ZICK - VICK de 22h37 est supprimé entre Massy - Palaiseau et Paris Austerlitz via Juvisy. Un bus de remplacement est mis en place entre Massy Palaiseau et Paris Austerlitz avec desserte des gares intermédiaires.

- Du 30 avril au 4 mai 2018 : renouvellement des voies et du ballast, sur l'ensemble de la ligne de 23h à la fin de service. Aucun train entre Paris Austerlitz et Dourdan et entre Paris Austerlitz et Saint-Martin d’Etampes. Un service de bus de remplacement est mis en place entre Paris Austerlitz et Dourdan et entre Paris Austerlitz et Saint-Martin d'Etampes, avec desserte des gares intermédiaires.

Aucun train omnibus entre Paris Austerlitz et Juvisy. Un service de bus de remplacement est mis en place entre Paris Austerlitz et Juvisy, avec desserte des gares intermédiaires.

- Du 16 avril au 11 mai 2018 : renouvellement des voies et du ballast sur l'ensemble de la ligne de 22h30 à la fin de service. Le trafic est interrompu entre Paris Austerlitz et Pont de Rungis. Un service de bus de remplacement est mis en place entre Paris Austerlitz et Pont de Rungis, avec desserte des gares intermédiaires.

- Jusqu’à fin 2018 : La gare de Pont de l'Alma est fermée jusqu’à la fin 2018 en raison de travaux de mise en accessibilité.

RER E :

- Du 30 avril au 4 mai 2018 : travaux de maintenance sur l'ensemble de la ligne, à partir de 22h30. Haussmann Saint-Lazare et Magenta non desservis. Trains terminus et au départ de Paris Est. Certains trains supprimés de Chelles Gournay vers Paris. Aucun train entre Villiers sur Marne et Tournan les soirées du 1er au 4 mai. Un service de bus de remplacement est mis en place de Villiers sur Marne vers Tournan et de Tournan vers Paris Est, avec desserte des gares intermédiaires.

- Durée indéterminée : Grève du RER E. Trois grèves de 59 minutes par jour, de 6h30 à 7h29, de 17h30 à 18h29 et de 0h30 à 1h29.

Ligne H :

- Du 30 avril au 4 mai 2018 : travaux de maintenance sur l'ensemble de la ligne, de 23h à la fin de service. Le trafic est interrompu entre Ermont Eaubonne et Pontoise. Un service de bus de remplacement est mis en place entre Ermont Eaubonne et Pontoise, avec desserte des gares intermédiaires.

Ligne J :

- Du 21 avril au 5 mai 2018 : travaux de maintenance, vers Boissy l’Aillerie - Gisors. Trafic interrompu entre Boissy l’Aillerie et Gisors. Un service de bus de remplacement est mis en place entre Boissy l'Aillerie et Gisors, avec desserte des gares intermédiaires.

Ligne L :

- Du 21 au 30 avril 2018 : modernisation et extension du réseau à Cergy le Haut, en direction : Paris Saint-Lazare - Cergy le Haut, du début à fin de service. Trafic interrompu entre Sartrouville et Cergy Le Haut. Les voyageurs sont invités à emprunter la ligne A du RER jusqu’à CERGY SAINT-CHRISTOPHE et un bus de remplacement entre Cergy Saint-Christophe et Cergy Le Haut.

Ligne P :

Du 30 avril au 10 mai 2018 : travaux de maintenance, en direction de Meaux, à partir de 0h45, du lundi 30 avril au jeudi 10 mai sauf le samedi 5 et dimanche 6 avril. Le dernier train MICI en direction de Meaux ne circule pas. Un service de bus de remplacement est mis en place, de Paris Est vers Meaux, avec desserte des gares intermédiaires.

Manifestations :

09:00 Rassemblement - Carrefour Épinay-/Orge - postes, salaires, conditions de travail - CGT Épinay/Orge

11:00 Manifestation lycéenne « Blocus et grève reconductible contre Macron & son monde ! » à Nation

MARDI

Fermetures nocturnes :

Travaux nocturnes gênants :

A4 dans les deux sens à Nogent sur Marne et Champigny sur Marne

A6 dans les deux sens, à Morsang sur Orge, Viry-Châtillon, Grigny, Ris-Orangis et Courcouronnes.

N10 dans les deux sens, à Maurepas et La Verrière.

N104 dans les deux sens, entre Emerainville et Pomtault-Combault.

N19 dans les deux sens, à Boissy-Saint-Léger, Limeil-Brévannes et Villecresnes.

Transports :

RER C :

- Jusqu'à la fin de 2018 : la gare du Pont de l'Alma est fermée en raison de travaux de mise en accessibilité.

- Du 30 avril au 4 mai 2018 : renouvellement des voies et du ballast, en direction de Paris. Train supprimé ZICK - VICK de 22h37 est supprimé entre Massy - Palaiseau et Paris Austerlitz via Juvisy. Un bus de remplacement est mis en place entre Massy Palaiseau et Paris Austerlitz avec desserte des gares intermédiaires.

- Du 30 avril au 4 mai 2018 : renouvellement des voies et du ballast, sur l'ensemble de la ligne de 23h à la fin de service. Aucun train entre Paris Austerlitz et Dourdan et entre Paris Austerlitz et Saint-Martin d’Etampes. Un service de bus de remplacement est mis en place entre Paris Austerlitz et Dourdan et entre Paris Austerlitz et Saint-Martin D’Etampes, avec desserte des gares intermédiaires.

Aucun train omnibus entre Paris Austerlitz et Juvisy. Un service de bus de remplacement est mis en place entre Paris Austerlitz et Juvisy, avec desserte des gares intermédiaires.

- Du 16 avril au 11 mai 2018 : renouvellement des voies et du ballast sur l'ensemble de la ligne de 22h30 à fin de service, sauf les weekends. Le trafic est interrompu entre Paris Austerlitz et Pont de Rungis. Un service de bus de remplacement est mis en place entre Paris Austerlitz et Pont de Rungis, avec desserte des gares intermédiaires.

- Du 1er mai au 1er juin 2018 sauf les weekends : renouvellement des voies et du ballast sur l'ensemble de la ligne de 23h à la fin de service. Aucun train entre Avenue Henri Martin et Pontoise. Entre Pontoise et Ermont Eaubonne, empruntez la ligne H. Entre Ermont Eaubonne et Porte de Clichy empruntez la ligne de bus 138 puis le métro 13 pour vous rendre dans Paris.

- Jusqu’à fin 2018 : La gare de Pont de l'Alma est fermée jusqu’à la fin 2018 en raison de travaux de mise en accessibilité.

RER E :

- Du 30 avril au 4 mai 2018 : travaux de maintenance sur l'ensemble de la ligne à partir de 22h30. Haussmann Saint-Lazare et Magenta non desservis. Trains terminus et au départ de Paris Est. Certains trains supprimés de Chelles Gournay vers Paris. Aucun train entre Villiers sur Marne et Tournan les soirées du 1er au 4 mai. Un service de bus de remplacement est mis en place de Villiers sur Marne vers Tournan et de Tournan vers Paris Est, avec desserte des gares intermédiaires.

- Durée indéterminée : Grève du RER E. Trois grèves de 59 minutes par jour, de 6h30 à 7h29, de 17h30 à 18h29 et de 0h30 à 1h29.

Ligne H :

- Du 30 avril au 4 mai 2018 : travaux de maintenance sur l'ensemble de la ligne, de 23h à la fin de service. Le trafic est interrompu entre Ermont Eaubonne et Pontoise. Un service de bus de remplacement est mis en place entre Ermont Eaubonne et Pontoise, avec desserte des gares intermédiaires.

Ligne J :

- Du 21 avril au 5 mai 2018 : travaux de maintenance, vers Boissy l’Aillerie - Gisors. Trafic interrompu entre Boissy l’Aillerie et Gisors. Un service de bus de remplacement est mis en place entre Boissy l'Aillerie et Gisors, avec desserte des gares intermédiaires.

Ligne P :

Du 30 avril au 10 mai 2018 : travaux de maintenance, en direction de Meaux, à partir de 0h45, du lundi 30 avril au jeudi 10 mai sauf le samedi 5 et dimanche 6 avril. Le dernier train MICI en direction de Meaux ne circule pas. Un service de bus de remplacement est mis en place, de Paris Est vers Meaux, avec desserte des gares intermédiaires.

Manifestations :

10:00 Rassemblement unitaire du 1er mai Paris 20e 10:30 Manifestation « 1er mai des luttes à Saint-Denis ! » Saint-Denis

11:00 Rassemblement - mémoire de Brahim Bouarram et de toutes les victimes de crimes racistes Paris 1e 12:00 Manifestation libertaire du 1er mai Place des Fêtes

14:30 Manifestation à Paris du 1er mai 2018 Bastille

MERCREDI

Fermetures nocturnes :

A104 extérieur entre Villevaude et Le Pin

A4 vers la province au niveau de la porte de Bercy : bretelle giratoire de Bercy vers l'autoroute A4

A86 intérieur entre l'ex N4120 (Saint Denis Carrefour Pleyel) et l'A3 (Bobigny)

A86 intérieur entre l'A3 (Rosny-sous-Bois) et la RD42 (Fontenay-sous-Bois)

N104 dans les deux sens entre Villiers Adam (N184/N104) et Baillet en France (N104/N1)

N7 dans les deux sens Athis-Mons, Paray-Vieille-Poste (Tunnel d'Orly)

A Paris :

- Voies sur berge : dans les deux sens, souterrain concorde et voie pompidou du souterrain tuileries à voie Mazas

- De province vers Paris : Concorde. Souterrains : Charles De Gaulle, Bercy, Tolbiac et petit Bercy

- De province vers Paris : Echangeur de Bercy : liaison directe radiale de Bercy vers A4.

Travaux nocturnes gênants :

A4 dans les deux sens à Nogent sur Marne et Champigny sur Marne

A6 dans les deux sens, à Morsang sur Orge, Viry-Châtillon, Grigny, Ris-Orangis et Courcouronnes.

N10 dans les deux sens, à Maurepas et La Verrière.

N104 dans les deux sens, entre Emerainville et Pomtault-Combault.

N19 dans les deux sens, à Boissy-Saint-Léger, Limeil-Brévannes et Villecresnes.

Transports :

RER C :

- Jusqu'à la fin de 2018 : la gare du Pont de l'Alma est fermée en raison de travaux de mise en accessibilité.

- Du 30 avril au 4 mai 2018 : renouvellement des voies et du ballast, en direction de Paris. Train supprimé ZICK - VICK de 22h37 est supprimé entre Massy - Palaiseau et Paris Austerlitz via Juvisy. Un bus de remplacement est mis en place entre Massy Palaiseau et Paris Austerlitz avec desserte des gares intermédiaires.

- Du 30 avril au 4 mai 2018 : renouvellement des voies et du ballast, sur l'ensemble de la ligne de 23h à la fin de service. Aucun train entre Paris Austerlitz et Dourdan et entre Paris Austerlitz et Saint-Martin d’Etampes. Un service de bus de remplacement est mis en place entre PARIS AUSTERLITZ et DOURDAN et entre PARIS AUSTERLITZ et SAINT-MARTIN D’ETAMPES, avec desserte des gares intermédiaires.

Aucun train omnibus entre Paris Austerlitz et Juvisy. Un service de bus de remplacement est mis en place entre PARIS AUSTERLITZ et JUVISY, avec desserte des gares intermédiaires.

- Du 16 avril au 11 mai 2018 sauf les weekends: renouvellement des voies et du ballast sur l'ensemble de la ligne de 22h30 à la fin de service. Le trafic est interrompu entre Paris Austerlitz et Pont de Rungis. Un service de bus de remplacement est mis en place entre PARIS AUSTERLITZ et PONT DE RUNGIS, avec desserte des gares intermédiaires.

- Du 1er mai au 1er juin 2018 sauf les weekends: renouvellement des voies et du ballast sur l'ensemble de la ligne de 23h à la fin de service. Aucun train entre Avenue Henri Martin et Pontoise. Entre PONTOISE et ERMONT EAUBONNE, empruntez la ligne H. Entre ERMONT EAUBONNE et PORTE DE CLICHY empruntez la ligne de bus 138 puis le métro 13 pour vous rendre dans Paris.

RER E :

- Du 30 avril au 4 mai 2018 : travaux de maintenance sur l'ensemble de la ligne à partir de 22h30. Haussmann Saint-Lazare et Magenta non desservis. Trains terminus et au départ de Paris Est. Certains trains supprimés de Chelles Gournay vers Paris. Aucun train entre Villiers sur Marne et Tournan les soirées du 1er au 4 mai. Un service de bus de remplacement est mis en place de Villiers sur Marne vers Tournan et de Tournan vers Paris Est, avec desserte des gares intermédiaires.

- Durée indéterminée : Grève du RER E. Trois grèves de 59 minutes par jour, de 6h30 à 7h29, de 17h30 à 18h29 et de 0h30 à 1h29. Ligne H : - Du 30 avril au 4 mai 2018 : travaux de maintenance sur l'ensemble de la ligne, de 23h à la fin de service. Le trafic est interrompu entre Ermont Eaubonne et Pontoise. Un service de bus de remplacement est mis en place entre Ermont Eaubonne et Pontoise, avec desserte des gares intermédiaires. Ligne J : - Du 21 avril au 5 mai 2018 : travaux de maintenance, vers Boissy l’Aillerie - Gisors. Trafic interrompu entre Boissy l’Aillerie et Gisors. Un service de bus de remplacement est mis en place entre Boissy l'Aillerie et Gisors, avec desserte des gares intermédiaires. Ligne P : Du 30 avril au 10 mai 2018 : travaux de maintenance, en direction de Meaux, à partir de 0h45, du lundi 30 avril au jeudi 10 mai sauf le samedi 5 et dimanche 6 avril. Le dernier train MICI en direction de Meaux ne circule pas. Un service de bus de remplacement est mis en place, de Paris Est vers Meaux, avec desserte des gares intermédiaires.

Manifestations :

18:00 Rassemblement pour la libération de Mumia Abu-Jamal, prisonnier aux États Unis Pl. Concorde

JEUDI

Fermetures nocturnes :

A104 exétrieur entre Villevaude et Le Pin

A86 intérieur entre l'ex N410 (Saint Denis Carrefour Pleyel) et l'A3 (Bobigny)

A86 intérieur entre l'A3 (Rosny-sous-Bois) et la RD42 (Fontenay-sous-Bois)

N104 dans les deux sens entre Villiers Adam (N184/N104) et Baillet en France (N104/N1)

N7 dans les deux sens Athis-Mons, Paray-Vieille-Poste (Tunnel d'Orly)

A Paris :

- Voies sur berge : dans les deux sens, souterrain concorde et voie pompidou du souterrain tuileries à voie Mazas

- Voies sur berge : dans les deux sens : souterrain concorde.

- Dans les deux sens : Souterrain Lemonnier

- De province vers Paris : Concorde. Souterrains : Charles De Gaulle, Bercy, Tolbiac et petit Bercy

- De province vers Paris : Echangeur de Bercy : liaison directe radiale de Bercy vers A4.

Travaux nocturnes gênants :

A4 dans les deux sens à Nogent sur Marne et Champigny sur Marne

A6 dans les deux sens, à Morsang sur Orge, Viry-Châtillon, Grigny, Ris-Orangis et Courcouronnes.

N10 dans les deux sens, à Maurepas et La Verrière.

N104 dans les deux sens, entre Emerainville et Pomtault-Combault.

N19 dans les deux sens, à Boissy-Saint-Léger, Limeil-Brévannes et Villecresnes.

Transports :

RER C :

- Jusqu'à la fin de 2018 : la gare du Pont de l'Alma est fermée en raison de travaux de mise en accessibilité.

- Du 30 avril au 4 mai 2018 : renouvellement des voies et du ballast, en direction de Paris. Train supprimé ZICK - VICK de 22h37 est supprimé entre Massy - Palaiseau et Paris Austerlitz via Juvisy. Un bus de remplacement est mis en place entre Massy Palaiseau et Paris Austerlitz avec desserte des gares intermédiaires.

- Du 30 avril au 4 mai 2018 : renouvellement des voies et du ballast, sur l'ensemble de la ligne de 23h à la fin de service. Aucun train entre Paris Austerlitz et Dourdan et entre Paris Austerlitz et Saint-Martin d’Etampes. Un service de bus de remplacement est mis en place entre Paris Austerlitz et Dourdan et entre Paris Austerlitz et Saint-Martin d'Etampes, avec desserte des gares intermédiaires. Aucun train omnibus entre Paris Austerlitz et Juvisy. Un service de bus de remplacement est mis en place entre Paris Austerlitz et Juvisy, avec desserte des gares intermédiaires.

- Du 16 avril au 11 mai 2018 sauf les weekends: renouvellement des voies et du ballast sur l'ensemble de la ligne de 22h30 à la fin de service. Le trafic est interrompu entre Paris Austerlitz et Pont de Rungis. Un service de bus de remplacement est mis en place entre PARIS AUSTERLITZ et PONT DE RUNGIS, avec desserte des gares intermédiaires.

- Du 1er mai au 1er juin 2018 sauf les weekends: renouvellement des voies et du ballast sur l'ensemble de la ligne de 23h à la fin de service. Aucun train entre Avenue Henri Martin et Pontoise. Entre PONTOISE et ERMONT EAUBONNE, empruntez la ligne H. Entre ERMONT EAUBONNE et PORTE DE CLICHY empruntez la ligne de bus 138 puis le métro 13 pour vous rendre dans Paris.

RER E :

- Du 30 avril au 4 mai 2018 : travaux de maintenance sur l'ensemble de la ligne en soirées à partir de 22h30. Haussmann Saint-Lazare et Magenta non desservis. Trains terminus et au départ de Paris Est. Certains trains supprimés de Chelles Gournay vers Paris. Aucun train entre Villiers sur Marne et Tournan les soirées du 1er au 4 mai. Un service de bus de remplacement est mis en place de Villiers sur Marne vers Tournan et de Tournan vers Paris Est, avec desserte des gares intermédiaires.

- Durée indéterminée : Grève du RER E. Trois grèves de 59 minutes par jour, de 6h30 à 7h29, de 17h30 à 18h29 et de 0h30 à 1h29. Ligne H : - Du 30 avril au 4 mai 2018 : travaux de maintenance sur l'ensemble de la ligne, de 23h à la fin de service. Le trafic est interrompu entre Ermont Eaubonne et Pontoise. Un service de bus de remplacement est mis en place entre Ermont Eaubonne et Pontoise, avec desserte des gares intermédiaires. - Du 2 au 4 mai 2018 : Travaux en direction de Paris Nord. De Saint-Lieu La Forêt vers Paris Nord : train de 6h31 supprimé entre St-Leu et Ermont Eaubonne. Ligne J : - Du 21 avril au 5 mai 2018 : travaux de maintenance, vers Boissy l’Aillerie - Gisors. Trafic interrompu entre Boissy l’Aillerie et Gisors. Un service de bus de remplacement est mis en place entre Boissy l'Aillerie et Gisors, avec desserte des gares intermédiaires. Ligne P : Du 30 avril au 10 mai 2018 : travaux de maintenance, en direction de Meaux, à partir de 0h45, du lundi 30 avril au jeudi 10 mai sauf le samedi 5 et dimanche 6 avril. Le dernier train MICI en direction de Meaux ne circule pas. Un service de bus de remplacement est mis en place, de Paris Est vers Meaux, avec desserte des gares intermédiaires.

Manifestations :

11:30 Rassemblement et grève - Journée morte à la DGFIP - finances publiques Paris 12e

13:00 Rassemblement et grève des cheminots Paris 7e

14:00 Manifestation éducation - de la maternelle à l’université Paris 5e

19:00 Rassemblement pour libérer les condamnés à mort en Arabie saoudite République

VENDREDI

Travaux nocturnes gênants :

A4 dans les deux sens à Nogent sur Marne et Champigny sur Marne

A6 dans les deux sens, à Morsang sur Orge, Viry-Châtillon, Grigny, Ris-Orangis et Courcouronnes.

N10 dans les deux sens, à Maurepas et La Verrière.

N104 dans les deux sens, entre Emerainville et Pomtault-Combault.

N19 dans les deux sens, à Boissy-Saint-Léger, Limeil-Brévannes et Villecresnes.

Transports :

RER C :

- Jusqu'à la fin de 2018 : la gare du Pont de l'Alma est fermée en raison de travaux de mise en accessibilité.

- Du 30 avril au 4 mai 2018 : renouvellement des voies et du ballast, en direction de Paris. Train supprimé ZICK - VICK de 22h37 est supprimé entre Massy - Palaiseau et Paris Austerlitz via Juvisy. Un bus de remplacement est mis en place entre Massy Palaiseau et Paris Austerlitz avec desserte des gares intermédiaires.

- Du 30 avril au 4 mai 2018 : renouvellement des voies et du ballast, sur l'ensemble de la ligne de 23h à la fin de service. Aucun train entre Paris Austerlitz et Dourdan et entre Paris Austerlitz et Saint-Martin d’Etampes. Un service de bus de remplacement est mis en place entre PARIS AUSTERLITZ et DOURDAN et entre PARIS AUSTERLITZ et SAINT-MARTIN D’ETAMPES, avec desserte des gares intermédiaires.

Aucun train omnibus entre Paris Austerlitz et Juvisy. Un service de bus de remplacement est mis en place entre PARIS AUSTERLITZ et JUVISY, avec desserte des gares intermédiaires.

- Du 16 avril au 11 mai 2018 : renouvellement des voies et du ballast. / Direction(s) concernée(s) : Ensemble de la ligne / Période : de 22h30 à fin de service / Dates : du lundi 16 avril au vendredi 11 mai sauf les weekends. / Le trafic est interrompu entre Paris Austerlitz et Pont de Rungis. Un service de bus de remplacement est mis en place entre PARIS AUSTERLITZ et PONT DE RUNGIS, avec desserte des gares intermédiaires.

- Du 1er mai au 1er juin 2018 : renouvellement des voies et du ballast. / Direction(s) concernée(s) : Ensemble de la ligne / Période : de 23h à fin de service / Dates : du mardi 1 mai au vendredi 1 juin sauf les weekends. / Aucun train entre Avenue Henri Martin et Pontoise. Entre PONTOISE et ERMONT EAUBONNE, empruntez la ligne H. Entre ERMONT EAUBONNE et PORTE DE CLICHY empruntez la ligne de bus 138 puis le métro 13 pour vous rendre dans Paris.

Jusqu’à fin 2018 : La gare de PONT DE L’ALMA est fermée jusqu’à la fin 2018 en raison de travaux de mise en accessibilité.

RER E :

- Du 30 avril au 4 mai 2018 : travaux de maintenance sur l'ensemble de la ligne en soirées à partir de 22h30. Haussmann Saint-Lazare et Magenta non desservis. Trains terminus et au départ de Paris Est. Certains trains supprimés de Chelles Gournay vers Paris. Aucun train entre Villiers sur Marne et Tournan les soirées du 1er au 4 mai. Un service de bus de remplacement est mis en place de Villiers sur Marne vers Tournan et de Tournan vers Paris Est, avec desserte des gares intermédiaires.

- Durée indéterminée : Grève du RER E. Trois grèves de 59 minutes par jour, de 6h30 à 7h29, de 17h30 à 18h29 et de 0h30 à 1h29.

Ligne H :

- Du 30 avril au 4 mai 2018 : travaux de maintenance sur l'ensemble de la ligne, de 23h à la fin de service. Le trafic est interrompu entre Ermont Eaubonne et Pontoise. Un service de bus de remplacement est mis en place entre Ermont Eaubonne et Pontoise, avec desserte des gares intermédiaires.

- Du 2 au 4 mai 2018 : Travaux en direction de Paris Nord. De Saint-Lieu La Forêt vers Paris Nord : train de 6h31 supprimé entre St-Leu et Ermont Eaubonne.

Ligne J :

- Du 21 avril au 5 mai 2018 : travaux de maintenance, vers Boissy l’Aillerie - Gisors. Trafic interrompu entre Boissy l’Aillerie et Gisors. Un service de bus de remplacement est mis en place entre Boissy l'Aillerie et Gisors, avec desserte des gares intermédiaires.

Ligne P :

Du 30 avril au 10 mai 2018 : travaux de maintenance, en direction de Meaux, à partir de 0h45, du lundi 30 avril au jeudi 10 mai sauf le samedi 5 et dimanche 6 avril. Le dernier train MICI en direction de Meaux ne circule pas. Un service de bus de remplacement est mis en place, de Paris Est vers Meaux, avec desserte des gares intermédiaires.

Manifestations :

08:45 Manifestation contre la privatisation du service de ménage dans les bibliothèques Paris 13e 17:00 Manifestation « L'Hôpital Nord 92 ne doit pas fermer » Villeneuv.la-Gar.

SAMEDI

Travaux nocturnes gênants :

- A4 dans les deux sens à Nogent sur Marne et Champigny sur Marne

- A6 dans les deux sens, à Morsang sur Orge, Viry-Châtillon, Grigny, Ris-Orangis et Courcouronnes.

- N10 dans les deux sens, à Maurepas et La Verrière.

- N104 dans les deux sens, entre Emerainville et Pomtault-Combault.

- N19 dans les deux sens, à Boissy-Saint-Léger, Limeil-Brévannes et Villecresnes.

Transports :

RER C :

- Jusqu'à la fin de 2018 : la gare du Pont de l'Alma est fermée en raison de travaux de mise en accessibilité.

RER E :

- 5 et 6 mai 2018 : travaux de remplacement d’appareils de voie, en direction de Chelles Gournay, Haussmann Saint-Lazare toute la journée. Prévoir 1 train sur 2 entre Haussmann Saint-Lazare et Chelles Gournay.

- Durée indéterminée : Grève du RER E. Trois grèves de 59 minutes par jour, de 6h30 à 7h29, de 17h30 à 18h29 et de 0h30 à 1h29.

Ligne J :

- Du 21 avril au 5 mai 2018 : travaux de maintenance, vers Boissy l’Aillerie - Gisors. Trafic interrompu entre Boissy l’Aillerie et Gisors. Un service de bus de remplacement est mis en place entre Boissy l'Aillerie et Gisors, avec desserte des gares intermédiaires.

- 5-6 mai 2018 : travaux de maintenance, en direction de Mantes la Jolie via Poissy - Paris St-Lazare, du samedi début de service à dimanche 16h. Trafic interrompu entre Paris Saint-Lazare et Houilles Carrières sur Seine. Les voyageurs sont invités à emprunter les trains de la ligne L, axe Paris - Maisons Laffitte.

Manifestations :

- 12:00 Manifestation «5 mai : la fête à Macron» Paris 1e

- 14:00 Rassemblement cycliste festif - Vélorution - masse critique de Paris Bastille

DIMANCHE

Transports :

RER C :

- Jusqu'à la fin de 2018 : la gare du Pont de l'Alma est fermée en raison de travaux de mise en accessibilité.

RER E :

- 5 et 6 mai 2018 : travaux de remplacement d’appareils de voie, en direction de Chelles Gournay, Haussmann Saint-Lazare toute la journée. Prévoir 1 train sur 2 entre Haussmann Saint-Lazare et Chelles Gournay.

Ligne J :

- 5-6 mai 2018 : travaux de maintenance, en direction de Mantes la Jolie via Poissy - Paris St-Lazare, du samedi début de service à dimanche 16h. Trafic interrompu entre Paris Saint-Lazare et Houilles Carrières sur Seine. Les voyageurs sont invités à emprunter les trains de la ligne L, axe Paris - Maisons Laffitte.