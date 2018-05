Agressions au couteau à Paris : au moins deux morts, dont l'assaillant

Un individu, armé d'un couteau, s'en est pris à cinq personnes, dans le quartier de l'Opéra, situé dans le 2e arrondissement de Paris. Il a été tué par la police.

Au moins l'une de ses victimes est décédée des suites de ses blessures, et quatre autres ont été blessées indique l'AFP, qui cite une source policière, et faisait plus tôt état de huit blessés.

La maire de Paris, Anne Hidalgo, est sur place.

Agression dans le 2ème arrondissement de Paris par un individu armé d’un couteau, agresseur maîtrisé par les services de police. Plus d’informations à suivre — Préfecture de police (@prefpolice) 12 mai 2018

Deux personnes ont été transportées en «urgence absolue» à l'hôpital, et deux autres en «urgence relative», selon la même source.

Sur Twitter, plusieurs personnalités politiques ont déjà réagi à cette attaque.

Émotion et colère suite à cette ignoble attaque au couteau en plein coeur de #Paris. Cette barbarie doit être anéantie. Solidarité avec les victimes et leurs familles, reconnaissance à nos forces de sécurité pour leur immense professionnalisme. — Eric Ciotti (@ECiotti) 12 mai 2018

Pensées pour les victimes de cette attaque ignoble au cœur de #Paris. Bravo et merci aux forces de l’ordre qui ont réussi à abattre l’auteur de cette attaque qui a tout d’un acte terroriste. https://t.co/sWvNO6d7Zj — Christian Estrosi (@cestrosi) 12 mai 2018

Agression à #Paris : je salue le sang froid et la réactivité des forces de police qui ont neutralisé l’assaillant.



Mes premières pensées vont aux victimes de cet acte odieux. — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 12 mai 2018

L’attaque a eu lieu à proximité de la rue Saint-Augustin, connue pour ses nombreux restaurants, croit savoir Le Parisien.

Des motivations encore inconnues

Plusieurs vidéos, partagées sur les réseaux sociaux, montrent des personnes fuir dans les rues du quartier. Pour l'heure, les motivations de l'assaillant demeurent inconnues, précise l'AFP. Mais selon les informations de nos confrères d'Europe 1, il aurait crié «Allah Akbar» avant de s'en prendre aux passants. Une information qu'Yves Lefebvre, secrétaire général SGP Police, a semblé vouloir confirmer, interviewé par CNews.

URGENT - Situation en cours à Paris / Secteur Opéra :



Attaque au couteau : Plusieurs victimes. Important dispositif sur zone. pic.twitter.com/KRmtrjqw3H — Clément Lanot (@ClementLanot) 12 mai 2018

Cette attaque intervient alors que la France vit sous une constante menace terroriste. La dernière attaque meurtrière, le 23 mars à Carcassonne et à Trèbes (Aude), avait porté à 245 le nombre de victimes tuées dans les attentats sur le sol français depuis 2015.