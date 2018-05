Grève SNCF : le trafic sera «très perturbé» ce lundi, avec un TGV, un TER ou un Transilien sur trois

Le trafic ferroviaire sera «très perturbé» lundi, avec en moyenne un TGV, un TER ou un Transilien sur trois, d'après les prévisions du trafic de la directions, communiquées ce dimanche, à la veille d'une journée de mobilisation baptisée «journée sans cheminots».

Pour cette 18e journée de grève depuis début avril, les perturbations seront encore plus fortes sur les trains Intercités, seul un sur cinq devrait circuler, a ajouté la direction dans un communiqué.

En Ile-de-France, le trafic sera également «très perturbé» sur toutes les lignes de RER (A, B, C, D et E) avec parfois moins d'un train sur trois. À l'international, deux trains sur cinq seront assurés en moyenne, sauf pour les Eurostar et Thalys (trafic quasi normal).

L’intersyndicale de la SNCF a appelé jeudi 15 mars à la grève «deux jours sur cinq à partir du 3 avril et jusqu'au 28 juin». Soit trente-six jours de grève. Les vacances de Printemps seront impactées ainsi que les ponts du mois de mai.

Voici la liste des jours de grève à la SNCF. La société ferroviaire a annoncé ne plus prendre de réservations pour tous ses TGV et Intercités pendant les douze jours de mouvement social prévus en avril.

Avril : 3 et 4 avril, 8 et 9 avril, 13 et 14 avril, 18 et 19 avril, 23 et 24 avril, 28 et 29 avril.

Mai : 3 et 4 mai, 8 et 9 mai, 13 et 14 mai, 18 et 19 mai, 23 et 24 mai, 28 et 29 mai.

Juin : 2 et 3 juin, 7 et 8 juin, 12 et 13 juin, 17 et 18 juin, 22 et 23 juin et 27 et 28 juin.

«C’est d’abord une mauvaise nouvelle, une mauvaise chose pour les 4 millions et demi de Français qui prennent le train tous les jours», a réagi le patron de la SNCF, Guillaume Pépy. Ce dernier a estimé que cette décision était «un peu décalée par rapport à la concertation qui est engagée».

Quant à la ministre des transports Elisabeth Borne, elle a déploré «une posture incompréhensible». «Le bon chemin c’est de discuter pour répondre aux difficultés des Français qui prennent le train chaque jour», a-t-elle déclaré au micro de France Inter.