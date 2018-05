Plus de 350 animaux meurent dans l'incendie d'une ferme

À Yerville (Seine-Maritime), un incendie s’est déclaré dans une exploitation agricole vendredi 11 mai. Un hangar contenant des centaines d’animaux a entièrement pris feu.

Ce vendredi-là, à l’heure du déjeuner, les employés de la ferme du Pimont, à Yerville (Seine-Maritime) avaient allumé un feu de détritus à proximité d’un hangar.

Ce feu se serait alors propagé, pour une raison encore inconnue, jusqu’à l’entrepôt avoisinant. D’une taille de mille mètres carrés, il abritait de très nombreux animaux, ainsi que du fourrage et du blé.

L’incendie, qui a complètement détruit la structure de l’entrepôt, a ainsi tué plus 180 agneaux, cent cinquante brebis et cinquante chèvres, mais aussi cent tonnes de fourrage et cent tonnes de blé. Selon les informations de France Bleu, l’un des propriétaires a toutefois réussi à sauver une trentaine de brebis.

L’incendie n’a fait aucun blessé parmi les employés de l’exploitation, mais les pompiers ont dû sécuriser un stock d’azote liquide placé juste à côté des lieux du sinistre.