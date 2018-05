Attaque au couteau à Paris : les réactions des politiques

De nombreuses personnalités politiques ont réagi à l’attaque au couteau à Paris qui a fait un mort et quatre blessés dans la soirée de samedi, remerciant les forces de l’ordre, et dédiant leurs pensées aux victimes.

Emmanuel Macron, depuis le Fort de Brégançon

Le président de la République a salué «le courage de policiers qui ont neutralisé le terroriste», et assure que la France «ne cède pas un pouce aux ennemis de la liberté».

La France paye une nouvelle fois le prix du sang mais ne cède pas un pouce aux ennemis de la liberté (2/2). — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 12 mai 2018

Édouard Philippe rend hommage à «la remarquable maîtrise» des forces de police

Le Premier ministre, rapidement arrivé sur place, a également donné des détails sur l'attaque.

La France est absolument déterminée à ne céder en rien aux menaces que les assaillants veulent faire peser sur elle. (3/3) — Edouard Philippe (@EPhilippePM) 12 mai 2018

Edouard Philippe, Premier ministre : "Paris a une nouvelle fois été frappé par un attentat" pic.twitter.com/7G1XPjHc2t — CNEWS (@CNEWS) 12 mai 2018

Gérard Collomb dédie ses «premières pensées aux victimes de cet acte odieux»

Agression à #Paris : je salue le sang froid et la réactivité des forces de police qui ont neutralisé l'assaillant.



Mes premières pensées vont aux victimes de cet acte odieux. — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 12 mai 2018

Gérard Collomb a par ailleurs donné des nouvelles des quatre blessés, assurant que tous étaient désormais hors de danger.

Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement

Pensées pour les victimes de l'attaque qui a frappé le cœur de #Paris ce soir. Ma reconnaissance aux forces de police qui ont neutralisé l'assaillant.



Face à la menace, nous devons rester vigilants et unis.@gerardcollomb @PoliceNationale @prefpolice — Benjamin Griveaux (@BGriveaux) 12 mai 2018

«Pensées pour les victimes de l'attaque qui a frappé le coeur de Paris ce soir. Ma reconnaissance aux forces de police qui ont neutralisé l'assaillant. Face à la menace, nous devons rester vigilants et unis.»

Olivier Faure, Premier secrétaire du Parti socialiste

Pensées émues pour les proches et les familles. Hommage au sang-froid des forces de l'ordre. L'horreur frappe une nouvelle fois la France, une nouvelle fois la Republique sera plus forte que la douleur. #Paris — Olivier Faure (@faureolivier) 12 mai 2018

«Pensées émues pour les proches et les familles. Hommage au sang-froid des forces de l'ordre. L'horreur frappe une nouvelle fois la France, une nouvelle fois la République sera plus forte que la douleur.»

Laurent Wauquiez, président des Républicains

#Paris : hommage à nos forces de l’ordre et pensées aux victimes et à leurs proches. Une fois encore, la barbarie islamiste fait couler le sang dans notre pays. Dans la guerre contre le terrorisme, les mots ne suffisent pas, il faut des actes. — Laurent Wauquiez (@laurentwauquiez) 12 mai 2018

«Hommage à nos forces de l'ordre et pensées aux victimes et à leurs proches. Une fois encore, la barbarie islamiste fait couler le sang dans notre pays. Dans la guerre contre les terrorisme, les mots ne suffisant pas, il faut des actes.»

Marine Le Pen, présidente du Front National

Soutien à nos forces de l'ordre qui ont neutralisé un assaillant islamiste à Paris.



Hélas, un mort et plusieurs blessés sont à déplorer.





Le peuple français ne se contentera plus de commentaires.



Ce sont des actes qui sont attendus ! MLPhttps://t.co/7EGkJBYMsZ — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 12 mai 2018

«Soutien à nos forces de l'ordre qui ont neutralisé un assaillant islamiste à Paris. Le peuple français ne se contentera plus de commentaires. Ce sont des actes qui sont attendus.»

Anne Hidalgo, maire de Paris

Ce soir, notre ville a été meurtrie. Mes premières pensées vont à la famille de la victime qui a perdu la vie. Je pense également aux blessés et à leurs proches. Je veux leur dire que tous les Parisiens sont à leurs côtés. — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 12 mai 2018

«Ce soir, notre ville a été meurtrie. Mes premières pensées vont à la famille de la victime qui a perdu la vie. Je pense également aux blessés et à leurs proches. Je veux leur dire que tous les Parisiens sont à leurs cotés.»

Manuel Valls, ancien Premier ministre

Agression terrible dans le quartier de l'#Opéra à #Paris.Solidarité totale avec les victimes et leurs proches.Soutien aux forces de l'ordre dont je salue une nouvelle fois la réactivité,le sang-froid e t le https://t.co/4qaBKCocWr pas baisser la garde! — Manuel Valls (@manuelvalls) 12 mai 2018

«Agression terrible dans le quartier de l'Opéra à Paris. Solidarité totale avec les victimes et leurs proches. Soutien aux forces de l'ordre dont je salue une nouvelle fois la réactivité, le sang-froid et le professionnalisme. Ne pas baisser la garde !»

Valérie Pécresse, présidente LR de l'Ile-de-France

Odieuse agression rue #Monsigny à Paris: je salue la réactivité des forces de l’ordre qui ont neutralisé l’assaillant et je tiens à leur dire notre reconnaissance. Mes plus chaleureuses pensées vont aux victimes et à leurs proches. — Valérie Pécresse (@vpecresse) 12 mai 2018

«Odieuse agression rue Monsigny à Paris. Je salue la réactivité des forces de l'ordre qui ont neutralisé l'assaillant et je tiens à leur dire notre reconnaissance. Mes plus chaleureuses pensées vont aux victimes et à leurs proches.»