Les nouveaux mots du Petit Larousse illustré dévoilés

Le Petit Larousse illustré, l'un des principaux dictionnaires francophones, a dévoilé son édition 2019 ce lundi 14 mai. L'occasion, pour ce recueil, de présenter les nouveaux mots qui y figurent.

En tout, 150 nouveaux mots, sens et expressions ont trouvé leur place dans ce dictionnaire de référence. Au programme : les tendances culinaires, la politique, l'économie, l'art, l'environnement, les questions de société, mais aussi les innovations en matière de science et d'informatique.

L'anglicisme «barbecue» fait ainsi son entrée dans le dictionnaire, tout comme certaines spécialités culinaires japonaises («gyosa», «teriyaki», «teppanyaki»). Le chia, dont les graines ont actuellement le vent en poupe, y figure également.

Les «millénials», les «pets-de-sœurs» et Thomas Pesquet font leur entrée

Le lexique politique s'étoffe quant à lui avec des mots issus des dernières élections, tels que «démocrature», ou «transpartisan». Et pour coller au mieux aux nouvelles mœurs, «microhabitat», «low cost», «blockchain», «vlog», ou encore «millénial» ont été ajouté au recueil.

Pour ne pas oublier que le français est parlé dans le monde entier, et pas seulement en France, la nouvelle édition 2019 fait également la part belle à la francophonie, répertoriant 2.000 expressions suisses, belges, québécoises ou africaines. Les «pets-de-sœur» et autres «dix-heures», dégustés par nos amis canadiens et belges, font désormais partie du Petit Larousse illustré.

Quarante personnalités, qui ont marqué l'actualité, sont aussi venus enrichir les noms propres. Le spationaute Thomas Pesquet et la chef Hélène Darroze, entre autres, y sont ainsi représentés pour rendre hommage à leurs prouesses.

Le Petit Larousse illustré 2019 sera mis en vente le 23 mai prochain, au prix de 29,90 euros.