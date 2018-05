Impôts : quelle est la date limite pour déclarer ses revenus ?

C’est l’un des moments les moins appréciés de l’année pour les ménages. Le moment de remplir la déclaration de revenus 2018, pour les émoluments perçus en 2017, approche.

Et les heures sont même comptées pour les contribuables privilégiant encore le papier puisque ces derniers ont en effet jusqu'au jeudi 17 mai minuit pour renvoyer leur déclaration de l'impôt sur le revenu.

Passée cette heure fatidique, les retardataires s'exposeront en effet à des pénalités de retard. Une majoration qui peut aller jusqu'à 40 % si la situation n'a pas été régularisée dans les 30 jours suivant la première mise en demeure.

UN délai supplémentaire sur Internet

Un délai supplémentaire est toutefois offert en cas de déclaration en ligne. Sur Internet, la date limite pour déclarer ses revenus varie toutefois en fonction du département de résidence du contribuable.

Ainsi les habitants dont le département est compris entre 01 et 19 et les non-résidents, devront remplir leur déclaration au plus tard le mardi 22 mai à minuit. Du département 20 au 49, la date de l’échéance est repoussée au mardi 29 mai à minuit.

Enfin, les autres contribuables, de la Manche (50) à Mayotte (976) bénéficieront d’un délai supplémentaire considérable, jusqu'au mardi 5 juin à minuit.