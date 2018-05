Nicolas Hulot décidera cet été s'il reste au gouvernement

Nicolas Hulot sur le départ ? Le ministre de la Transition écologique a indiqué ce mercredi 16 mai qu'il décidera cet été s'il reste ou non au gouvernement.

«Cet été, on aura, avec le président et le Premier ministre, un moment de vérité. On fera le point, on tracera les perspectives et on prendra ensemble des décisions sur l'avenir», a indiqué Nicolas Hulot sur RMC. Et de poursuivre : «Si je sens qu'on n'avance pas, que les conditions ne sont pas remplies, voire éventuellement qu'on régresse, à ce moment-là, j'en tirerai les leçons».

«Cet été, j'aurai suffisament d'éléments pour pouvoir regarder si effectivement je participe à cette transformation sociétale», a ajouté le ministre.

En octobre dernier, Nicolas Hulot s'était donné un an pour juger de son utilité au gouvernement.