Nancy : disparition inquiétante d'un couple et ses deux enfants

La police a lancé un appel à témoins après la disparition des quatre membres d’une famille originaire de Laxou, dans la banlieue de Nancy (Meurthe-et-Moselle), depuis le 28 avril.

La police, qui a partagé l’appel à témoins sur les réseaux sociaux, tente de comprendre comment ce couple et leurs deux enfants de 6 et 13 ans ont pu se volatiliser, rapporte l’Est Républicain.

C’est la fille du père, née d’une première union, qui a alerté la police.

Grace à vos retweets, supplément d'information concernant la disparition de la famille DA SILVA depuis le 28/04/2018 : photo de la maman Nathalie PETITJEAN. Si vous avez des informations utiles pour orienter nos recherches, merci de bien vouloir contacter @PoliceNat54 pic.twitter.com/MY0nFBA4No — Police Nationale 54 (@PoliceNat54) 16 mai 2018

Eventuel trafic de drogue

Selon le quotidien régional, la jeune femme déclare avoir remarqué «deux gros hématomes» sur le torse de son père, comme une épaule a priori «cassée mais pas encore soignée». «Il m’a dit qu’il s’était blessé en jouant au foot avec son fils, mais je n’y croyais pas trop», précise-t-elle.

Depuis, les téléphones portables des parents ne répondent plus. Le 2 mai, la fille aînée a découvert que la serrure du domicile familial a été forcée, et que la maison, désormais vide, avait été fouillée. Très inquiète, elle a prévenu aussitôt la police. La jeune femme a également découvert des numéros de téléphone, des annotations de «pesées» de «blanche ou brune» qui peuvent laisser penser à un éventuel trafic de stupéfiants.

Le père de famille, âgé de 46 ans, «aurait le bras en écharpe», précise l’avis de recherche. Il mesure 1 mètre 70, de corpulence moyenne, cheveux dégarni et yeux bleus. La mère, âgée de 42 ans, mesure 1 mètre 65. Elle est ronde et porte de longs cheveux bruns. Le fils aîné mesure 1 mètre 60. Il est brun aux yeux verts. La plus petite est quant à elle châtain clair avec des yeux bleus.

La brigade de la protection sociale du commissariat de Nancy est en charge de l’enquête. En cas d'informations, contacter le commissariat de Nancy au 03.83.17.27.53 ou le 17.