Nancy : le couple et ses deux enfants retrouvés par la police

Les forces de l'ordre, qui avait partagé l’appel à témoins sur les réseaux sociaux, tentaient de comprendre comment ce couple et leurs deux enfants de 6 et 13 ans avaient pu se volatiliser, rapportait l’Est Républicain.

C’est la fille du père, née d’une première union, qui avait alerté la police.

Fin d'#AvisDeRecherche. Les Parents et les 2 enfants de la Famille DA SILVA ont été retrouvés sains et saufs. Merci à vous tous pour les partages et votre vigilance. pic.twitter.com/aRJbAUHi8X

— Police Nationale 54 (@PoliceNat54) 17 mai 2018