Quand aura lieu le jeûne du mois de Ramadan 2018 ?

Le jeûne du mois de Ramadan, mois sacré de jeûne dans l'Islam, débutera le jeudi 17 mai 2018, a annoncé le CFCM.

Le Ramadan est le neuvième mois du calendrier hégirien, calendrier auquel se réfèrent les musulmans. Au cours de ce mois, les musulmans ne doivent pas manger, boire, fumer et avoir des relations sexuelles de l'aube au coucher du soleil.

Deux écoles pour déterminer la date de début

Comme chaque année, il est difficile de prévoir avec certitude quand peut débuter le mois de jeûne. Deux écoles s'affrontent pour déterminer la date exacte de début de ramadan.

D'un côté, il y a ceux, favorables à l'anticipation et donc au calcul astronomique et de l'autre ceux qui privilégient l'observation lunaire en référence au hadith (commentaire oral) du Prophète : «Ne jeûnez que lorsque vous verrez le croissant lunaire et rompez le jeûne lorsque vous le verrez aussi.»