Tout savoir sur le Ramadan

Ce mois-ci commence le jeûne du mois de ramadan, un des cinq piliers de l'Islam avec la profession de foi, la prière, l'aumône et le pélerinage à la Mecque.

Cette période de recueillement est très attendue par les 3,5 à 5 millions de musulmans de France, qui s'apprêtent à vivre leur religion de manière plus intense que d'habitude.

Quelle est l'origine du mois de Ramadan

Il s’agit du neuvième mois du calendrier lunaire musulman. C’est au cours de ce mois que le Coran a été révélé au prophète Mahomet, lors de la «Nuit du destin».

Le Livre saint recommande de jeûner durant cette période afin de se détacher des préoccupations matérielles, d’être plus proche d'Allah et de demander pardon pour ses péchers. C’est aussi une façon de se rapprocher des pauvres, en faisant l’expérience de la faim et de la soif.

Quand le ramadan commence-t-il ? Quand se termine-t-il ?

Le calendrier lunaire comptant environ 355 jours, le ramadan se décale chaque année d’une dizaine de jours. C’est l’apparition d’une nouvelle lune qui indique le début du mois. À la fin du mois précédent a lieu la nuit du doute: si la lune est visible à l'oeil nu, le jeûne peut commencer au matin. Sinon, il commencera le lendemain.

En quoi consiste le mois de jeûne ?

Les musulmans doivent s’abstenir de manger et de boire entre le lever et le coucher du soleil. A la nuit tombée, ils rompent le jeûne lors de l’iftar, traditionnellement un grand repas familial. A la fin de la nuit, on effectue un dernier repas avant de recommencer le jeûne.

Mais le ramadan est également l’occasion d’avoir une pratique de l’islam plus intense que d’habitude, notamment en effectuant les cinq prières quotidiennes, en faisant l’aumône et en lisant le Coran.

Un musulman pratiquant peut-il être dispensé de jeûne ?

Tous les musulmans pubères sont appelés à jeûner, à quelques rares exceptions, comme les malades, les voyageurs et les femmes enceintes, qui compensent en jeûnant plus tard.