Grève SNCF : 3 TGV ou Transilien sur 5 samedi, 1 Intercités sur 2

La SNCF table sur trois TGV ou Transilien sur cinq en circulation samedi, ainsi que la moitié des Intercités et deux TER sur cinq, selon les prévisions diffusées vendredi.

La dixième séquence de grève depuis début avril a débuté jeudi soir et se terminera dimanche matin, en plein cœur du week-end de Pentecôte. Les prévisions pour samedi sont meilleures que celles de vendredi, où la moitié des TGV et Transilien devaient circuler, ainsi que deux TER ou Intercités sur cinq.

Concernant les TGV, le trafic prévu samedi fait apparaître de grandes disparités entre les axes Nord (2 trains sur 5), Est (4 sur 5), Sud-Est (2 sur 3) et Atlantique (7 sur 10). Trois trains sur cinq sont prévus pour l'offre low-cost Ouigo. Le trafic est annoncé «quasi-normal» pour les Eurostar et Thalys.

En région parisienne, le RER A ne sera pas touché par le mouvement social, d'après la SNCF qui prévoit cependant d'annuler la moitié des trains sur les lignes B (portion Nord) et C. Il y aura trois trains sur cinq sur le tronçon Nord du RER D et, pour la partie Sud, entre deux sur cinq (branche Corbeil) et trois sur quatre (branche Melun). Un tiers des RER circuleront sur la ligne E.