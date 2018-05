Koh-Lanta : la compagne du candidat accusé d’agression sexuelle s’exprime

Enceinte de trois mois, Genna, la compagne d’Eddy Guyot, accusé d’agression sexuelle sur la candidate Candide Renard dans Koh-Lanta, s’exprime pour la première fois, ce vendredi 18 mai, depuis l’explosion de cette affaire.

«J'ai appris cette affaire sur Inter­net, comme tout le monde. Ça a eu lieu la nuit et, le matin en me levant, j'avais plein de messages de copines sur Face­book. Au début, on parlait de grosse bagarre et, à la produc­tion, on refu­sait de me dire ce qui s'était passé», a-t-elle raconté à Closer.

«Je me suis effondrée»

«J'étais très inquiète. Je me suis effon­drée. J'étais choquée. J'étais chez mes parents et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je n'y croyais pas.» La jeune femme est convaincue de l’in­no­cence du père de son futur enfant. «Je n'ai jamais douté d'Eddy, il est inca­pable de faire une telle chose», assure-t-elle.

Le 11 mai dernier, la société de production Adventure Line Productions a annoncé par communiqué l'annulation de la saison 19 de Koh-Lanta en raison d'un «événement» survenu entre deux candidats. Sur CNEWS, Thierry Moreau avait été le premier à évoquer une affaire d'agression sexuelle. Depuis, Eddy Guyot a livré sa version des faits aux policiers, clamant son innocence. «Ça a été filmé et ça me disculpe complètement», a assuré l'homme de 34 ans au magazine TéléStar.