Les Français férus de vélo

Ils ont un bon coup de pédale. Le cyclisme demeure l’activité physique privilégiée des Français, selon les chiffres de l’Observatoire du tourisme à vélo publiés par la Fédération française de cyclotourisme.

Il est ainsi pratiqué par près de six personnes sur dix (59 %), devant la randonnée (46 %), la course à pied (37 %) et la natation (27 %). Et pour cause, le vélo évoque, selon eux, la nature (64 %), la découverte (56 %), la santé (55 %), la liberté (50 %), ou encore la famille (46 %).

Homme, 48 ans, rural

Sa pratique est toutefois hétérogène : neuf cyclistes sur dix (89 %) l’utilisent pour des balades et le loisir, près de la moitié (45 %) en vacances, et un petit tiers (29 %) comme moyen de transport au quotidien.

Quant au profil type du pratiquant, il s’agit d’un homme dans 64 % des cas, âgé de 48 ans en moyenne et résidant plutôt en milieu rural (40 %, contre 35 % en ville).

A noter aussi que les Français préfèrent le VTT et le VTC (71 %) au vélo de route (49 %) ou électrique (7 %).