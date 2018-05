Paris : les travaux du quartier des Halles sont enfin achevés

La fin du chantier était particulièrement attendue. La maire de Paris, Anne Hidalgo, doit en effet inaugurer ce samedi 19 mai la toute dernière réalisation de cette rénovation urbaine d’une ampleur exceptionnelle : le jardin Nelson-Mandela.

Situé en plein cœur de la capitale, entre la Bourse de commerce de Paris et l’église Saint-­Eustache, ce nouvel espace vert de quatre hectares a été imaginé comme «une respiration dans la ville», ouverte à tous les visiteurs. Deux aires de jeux ont en outre été créées pour ­attirer et ­satisfaire les enfants, dont un terrain d’aventure.

Par ailleurs, la maire inaugurera à cette occasion l’église Saint-Eustache tout juste rénovée, alors que la Bourse de commerce de Paris – ­actuellement en réfection – accueillera, d’ici à la fin de l’année, la fondation d’art contemporain de l’homme d’affaires François Pinault.

