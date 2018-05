Marseille : la gare Saint-Charles évacuée après l'arrestation d'un individu

Samedi 19 mai, vers 12h45, des voyageurs ont remarqué un individu suspect et ont prévenu une patrouille Sentinelle, a indiqué la préfecture à franceinfo.

L'individu a été rapidement interpellé et la gare a été évacuée pour laisser la place à une opération de déminage. L'individu suspect est actuellement entendu par la police.

#GareSaintCharles Marseille. Opération de police en cours.



Situation figée.Trafic Sncf interrompu. — Police nationale 13 (@PoliceNat13) 19 mai 2018

Sur les réseaux sociaux, les autorités ont recommandé aux passants «d'éviter le secteur et de ne pas gêner le travail des démineurs et services de police», sans plus de détails sur la nature de l'opération.