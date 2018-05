«Eternel célibataire», Hugh Grant va se marier

A croire que le mariage princier l'a inspiré. L'acteur britannique Hugh Grant, connu pour ses rôles de séducteur impénitent dans des comédies romantiques, va épouser sa compagne, la Suédoise Anna Eberstein, mettant fin à 57 ans de célibat.

Les bans du mariage ont été publiés à la mairie de Kensington et Chelsea, arrondissements huppés de l'ouest londonien où le couple possède une maison, a révélé le tabloïd The Sun. Selon la loi britannique, les bans doivent être publiés dans les trois semaines précédant la célébration.

A 57 ans, il s'agit du premier mariage de l'acteur, révélé par le film «Quatre mariages et un enterrement», et en couple depuis six ans avec Anna Eberstein, avec laquelle il a eu trois enfants.

Une cible privilégiée des tabloïds

Agée de 39 ans, sa future épouse est, elle, divorcée. Ancienne productrice pour la télévision américaine ESPN, elle est directrice au sein de l'enseigne suédoise de vêtements pour enfants Ace&Me.

Surnommé l'«éternel célibataire» par la presse britannique, Hugh Grant a, par le passé, entretenu plusieurs relations très suivies par les tabloïds, avec l'actrice et mannequin britannique Liz Hurley ou la productrice Jemima Goldsmith. Il a également eu deux enfants avec l'actrice chinoise Tinglan Hong.

Dans un entretien au Daily Mirror, quelques mois avant son cinquantième anniversaire, il avait exprimé sa crainte de devenir «un vieil homme, triste et solitaire».

Sur le petit écran de la BBC

Très présent sur les écrans de cinémas dans les années 1990 et 2000, salué pour ses prestations dans «Coup de foudre à Notting Hill», «Le journal de Bridget Jones» ou «Love Actually», il vient de recueillir les éloges unanimes de la presse britannique pour sa prestation dans une mini-série télévisée de la BBC.

Dans «A Very English Scandal», au premier épisode diffusé dimanche, il figure Jeremy Thorpe, étoile montante du Parti libéral dans les années 1960-1970 qui avait essayé de faire taire par tous les moyens un ex-amant menaçant de révéler leur liaison, entraînant sa chute.