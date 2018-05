Glyphosate : des ONG lancent une pétition contre l'herbicide

«La France doit respecter son engagement», peut-on lire dans cette pétition adressée ce mercredi 23 mai... adressé à Emmanuel Macron, Edouard Philippe, aux ministres de l'Agriculture Stéphane Travert, de la Transition écologique Nicolas Hulot et de la Santé Agnès Buzyn.

Ce sont les termes employés par une trentaine d’ONG, de syndicats agricoles et d’associations de consommateurs (WWF, Ligue contre le cancer, Greenpeace...), qui ont lancé ce mercredi une pétition réclamant au gouvernement d’inscrire dans la loi l’interdiction du glyphosate d’ici à 2020.

«Nous demandons que la France sorte effectivement du glyphosate dès que possible, avec un plan d’accompagnement adapté pour les agriculteurs», ont fait savoir les signataires.

En cause, cet herbicide, «le plus vendu au monde» selon eux, dont l’autorisation a récemment été prolongée de cinq ans en Europe, alors que le président de la République, Emmanuel Macron, s’était engagé fin 2017 à l’interdire «au plus tard dans trois ans».

Or, débattue à l’Assemblée depuis mardi dans le cadre du projet de loi Agriculture et Alimentation, la proposition d’amendement concernant l’interdiction a finalement été retirée, provoquant l’inquiétude des associations.