Versailles : inscrivez-vous pour l'une de ces quatre courses royales

Dernière ligne droite pour s’inscrire à la Go Sport Running, qui aura lieu le dimanche 17 juin, dans le parc du château de Versailles (78)

Quatre courses sont proposées lors de cette 7e édition : la «royale» de 15 km, la course «des princesses» de 8 km, réservée aux femmes, et enfin celles «des chevaliers», imaginées pour les enfants, sur 2 km pour les plus grands et 400 m pour les tout-petits.

L’occasion pour toute la famille de découvrir ou redécouvrir un lieu d’exception classé au patrimoine mondial de l’Unesco, via un parcours tout-terrain (route, pelouse, pavés…), dessiné entre les allées, les sous-bois et le long du grand canal des jardins royaux.

Près de 20 000 coureurs sont attendus, afin de participer à un événement «sportif et festif», mais aussi placé sous le signe du mécénat : une partie des inscriptions financera la restauration des jardins.