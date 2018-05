Orages : 4 départements placés en vigilance orange

Météo France a placé l'Eure, l'Eure-et-Loir, l'Orne et la Seine-Maritime en vigilance orange, ce vendredi, à partir de 16h.

Des orages sont annoncés, et «de la grêle et des rafales approchant les 60 km/h pourront aussi accompagner» ces intempéries, précise le site météorologique, qui assure qu'entre trente et cinquante milimètres de pluie sont attendus.

Plusieurs averses orageuses devraient arriver par la Charente, au cours de l'après-midi, avant de gagner les régions qui s'étendent des pays de Loire à la Normandie.

De forts #orages sont attendus entre la fin d'après-midi et la soirée de l'Eure-et-Loir à la Haute Normandie et à l'est de l'Orne. Ils s'accompagneront de #grêle, de rafales de #vent et de cumuls de pluie importants. #Vigilanceorange



Soyez prudents https://t.co/KA0Ij27Eea pic.twitter.com/rjmYFR8VHI — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) 25 mai 2018

Dans la soirée, l'ensemble de la façade atlantique sera concerné, indique Météo France. Les régions de l'est devraient toutefois être épargnées et connaître de belles éclaircies.