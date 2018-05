Petite fille retrouvée noyée dans le Nord : un adolescent écroué

Un jeune garçon de 14 ans, recherché depuis lundi suite à la découverte du corps dénudé d'une fillette de trois ans dans un ruisseau de Mairieux (Nord) a été placé en détention provisoire.

L'adolescent a été présenté à un juge d'instruction de Valenciennes et écroué jeudi, a déclaré Me Christophe Boudard à l'AFP, se refusant à plus de précision concernant les chefs de mise en examen et les résultats de l'autopsie, par «respect pour la famille de la victime».

«Une information judiciaire a été ouverte. Tout sera repris à tous les niveaux, tant au niveau de la personnalité qu'au niveau des éléments factuels», a-t-il précisé, avant d'ajouter que «les faits sont dramatiques».

Un garçon déficient mental

L'adolescent, un mineur déficient mental vivant au domicile des grands-parents de la victime, était activement recherché comme «témoin», car «sa disparition étant concomitante à la découverte du corps de la petite fille».

Lundi après-midi, les pompiers étaient intervenus pour secourir la fillette de trois ans découverte inconsciente dans un cours d'eau, au fond du jardin du domicile de ses grands-parents, à proximité de Maubeuge. A leur arrivée sur place, la victime, qui avait été sortie de l'eau par des proches, «était en arrêt cardio-respiratoire et malgré les tentatives de réanimation entreprises, la victime est décédée» sur place, avaient rapporté les pompiers.

Le garçon avait été retrouvé mardi, à la suite d'un appel à témoins lancé par les gendarmes.