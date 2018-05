Un faux prêtre tente d'escroquer des curés à Toulon

Un faux prêtre a été présenté samedi matin devant le parquet de Toulon (Var) pour une tentative d'escroquerie.

Il s'était présenté jeudi à l'église Saint Georges de Toulon, se faisant passé pour un prêtre, rapporte France Bleu Provence. L'homme, âgé de 60 ans, dit s'appeler Edmond Romano et avoir été victime d'une agression, ainsi que d'un vol, à Marseille (Bouches-du-Rhône).

La paroisse décide alors d'accueillir celui qui se présente comme un sous-secrétaire du Vatican, lui trouve un habit avec le col romain et lui donne 350 euros. Mais le soir-même l'un des prêtres prend la peine de taper son nom sur internet et découvre qu'«Edmond Romano» a déjà fait les gros titres. En effet, le religieux tombe sur l'article de Libération daté de 1998 : «Don Romano, fripouille de bénitier, deux ans durant le faux curé a séduit les pigeons et plumé les ouailles.»

Les prêtres appellent aussitôt la police et le faux sous-secrétaire du Vatican est placé en garde à vue. Il reconnaît les faits et avoue un autre méfait récent à hauteur de 1.000 euros dans un hôtel.