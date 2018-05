Décès de Pierre Bellemare : les journalistes et animateurs sous le choc

A commencer par Patrick Poivre d'Arvor, qui a présenté le journal de 20h de TF1 pendant vingt-et-un ans. Il a salué la passion de Pierre Bellemare pour le métier de journaliste.

Merci cher Pierre Bellemare pour cette passion que vous insuffliez à notre métier, ce goût des autres, cette façon de faire partager vos connaissances au plus grand nombre. Vous êtes formidable, disiez vous aux Français. Vous aussi !

L'écrivain et journaliste Pierre Bellemare est mort

Un autre célèbre animateur français, Jean-Pierre Foucault, a rendu hommage à ce «passionné jusqu'au bout».

Pierre Bellemare .. inventeur génial à la radio et à la télé,passionné jusqu’au bout, exemple pour des générations de jeunes talents .. Au revoir cher Pierre .. Vous êtes formidable ! ( émission à succès inventée par lui pour venir en aide aux démunis ..)

«Un grand monsieur de la radio et de la télé», a tweeté l'animateur Nikos Aliagas.

Le journaliste Pierre Bellemare est mort https://t.co/onjqS6xUur Un grand monsieur de la radio et de la tv. @tF1 @europe1

«Il était un conteur inénarrable d'une grande générosité», s'est souvenu Jean-Luc Reichmann, évoquant «une voix unique».

Il était un conteur inénarrable d’une très grande générosité, un passionné, mais surtout une voix unique. Pierre Bellemare nous a quitté cette nuit pour aller raconter ses histoires extraordinaires à nos parents et à nos grand-parents. Au revoir Pierre pic.twitter.com/zjSdRI3FC6

Stéphane Bern, qui faisait partie des sociétaires récurrents de l'émission humoristique «Les Grosses Têtes» au côté de Pierre Bellemare au début des années 1990, a quant à lui exprimé sa «tristesse» et son «émotion».

@afpfr confirme la disparition de #PierreBellemare . Tristesse et émotion car Pierre, merveilleux complice des @GrossesTetesRTL dans les années 90 avec #philippebouvard , était un bel esprit, fin lettré et raconteur d’histoires extraordinaire. Pensées émues pour sa famille

Cyril Hanouna, qui comptait Pierre Bellemare parmi ses chroniqueurs dans l'émission «Les pieds dans le plat» diffusée sur Europe 1, a également exprimé sa «tristesse d'avoir perdu notre maître à tous».

Même «tristesse» pour l'animatrice Valérie Benaim, également chroniqueuse de l'émission «Les pieds dans le plat». «Drôle, élégant, cultivé et si gentil. On a eu des fous rires», s'est-elle souvenue.

Ma tristesse est immense ce matin. Pierre Bellemare ...Que de souvenirs avec toi et les copains à la radio. Drôle, élégant, cultivé et si gentil.On en a eu des fous-rires. Aujourd’hui pour la 1ère fois tu nous fais de la peine. Tu vas me manquer.Toutes mes pensées à ta famille. pic.twitter.com/fdH5jTcGLv

— Valerie Benaim (@BenaimValerie) 27 mai 2018