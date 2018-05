Emmanuel Macron a rendu hommage à Pierre Bellemare

Emmanuel Macron a publié un communiqué pour rendre hommage à Pierre Bellemare, décédé ce samedi à l'âge de 88 ans.

«La France perd aujourd’hui une figure populaire au sens le plus noble du terme», affirment Emmanuel Macron et son épouse, Brigitte Macron, par le biais d'un communiqué, pour rendre hommage à l'homme de radio et de télévision.

«Un lien très fort»

«Pendant soixante ans, Pierre Bellemare aura marqué de son empreinte unique l’histoire de la radio et de la télévision françaises et accompagné plusieurs générations de Français avec ce timbre, ce débit, ce visage devenus familiers et que les imitateurs croquaient avec affection», détaille le communiqué, avant de préciser que «son nom restera associé aux émissions qui ont forgé un lien très fort entre les Français et la radio ou la télévision».

«La longévité et la variété de cette carrière n’auraient pas été possibles sans un professionnalisme et une force de travail uniques. Il sut faire partager au plus grand nombre son authentique culture, sa connaissance profonde de notre pays et sa curiosité insatiable, avec un art de conteur exceptionnel», poursuit le communiqué.

Le président français et son épouse ont tenu à adresser leurs plus sincères condoléances à la famille de Pierre Bellemare ainsi qu'à «ses nombreux amis» et «au monde de la radio et de la télévision».