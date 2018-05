La cote de popularité d'Emmanuel Macron en baisse

La cote de popularité d’Emmanuel Macron s'est dégradée en un mois, passant de 44% de «satisfaits» en avril, à 41% en mai, selon un sondage Ifop publié dans le Journal du Dimanche.

Ainsi, 57% des personnes interrogées se sont déclarées «mécontentes» de l’action d’Emmanuel Macron, contre 55% en avril. 2% des sondés ne se sont pas prononcés.

La cote de popularité du président de la République était à son plus bas niveau en août dernier avec 40% de mécontents, et son plus haut niveau en juin, avec 64% de sondés satisfaits.

Sa cote actuelle est la plus basse depuis ce mois d’août, mais reste toutefois au-dessus de celles de ses prédécesseurs à la même époque de leur mandat (35% de satisfaits pour Nicolas Sarkozy, 29% pour François Hollande).

La cote de popularité d’Édouard Philippe reste pour sa part stable, fixée à 45% de satisfaits, contre 50% de mécontents et 5% des sondés ne se prononçant pas.

En juillet dernier, la cote de popularité du Premier ministre avait connu son plus haut niveau avec 56% de satisfaits. En mars dernier, en revanche, elle était au plus bas, avec 54% de sondés mécontents.