Alpes-Maritimes : à Carros, les cérémonies de mariage sont désormais sous contrôle

Des mesures drastiques et... étonnantes. La mairie de Carros, située à trente minutes de Nice, dans les Alpes-Maritimes vient de promouvoir une série de règles auxquelles doivent se plier les futurs époux quand ils passent devant l’édile.

Le but ? «Respecter les lieux et le voisinage». Car la mairie assure avoir été témoin de nombreux actes d'incivilités.

«On a vu des fumigènes allumés sur le rond-point devant la mairie, la circulation bloquée. Ou des gens qui sont montés sur les tables dans la salle du conseil», abonde Nathalie Damiano, une élue de la majorité, dans le quotidien Nice Matin.

Et, tout invité qui contreviendrait à ce nouveau règlement, se verrait sanctionner financièrement ou administrativement, explique le quotidien régional.

Quid des nouvelles règles

Désormais à Carros, toute cérémonie de mariage doit être brève (afin de libérer la salle pour les prochains époux), intime (elle ne peut plus comporter plus de 50 invités), calme (pour être en accord avec la solennité du moment) et ponctuelle (les futurs mariés doivent arriver avec au moins dix minutes d'avance, et tout retard entraînera l'annulation de la cérémonie).

En outre, les drapeaux - français et européen excepté- sont désormais proscrits, de même que le jet de confettis, de pétales et de riz.