Paris : les familles monoparentales aidées lors de la «journée K» le 6 juin

Près d’un quart des familles françaises sont aujourd’hui monoparentales dans notre pays. Les personnes dans cette situation pourront trouver des aides et des conseils précieux à l’occasion de la «Journée K», qui aura lieu le mercredi 6 juin à Paris.

De 9h30 à 18h au ­Jardin d’Acclimatation (16e), de très nombreux stands et ateliers, entièrement gratuits, seront proposés aux ­parents. Ces derniers pourront par exemple bénéficier d’avis d’avocats, de psychologues et d’huissiers de justice, ou encore échanger avec des agents de la CAF et de Pôle Emploi.

Des ateliers de recherche d’emploi seront également assurés par des représentants de LVMH, de Christian Dior couture ou du Bon Marché. Pendant ce temps-là, des animations seront organisées pour les enfants, et ces derniers pourront même accéder aux attractions du Jardin d’Acclimatation.

A noter que Marlène Schiappa, secrétaire d’Etat chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, sera présente en tant que marraine de cette 6e édition de l’événement. Pour participer au plus grand rassemblement de familles monoparentales de France, les inscriptions sont ouvertes sur Internet jusqu’au lundi 4 juin.