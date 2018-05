Aisne : un enfant de 9 ans retrouvé mort, dénudé, dans le jardin d'une maison abandonnée

Le corps d'un enfant de 9 ans été retrouvé, dénudé et portant des traces de viol, dans le jardin d'une maison abandonnée au Hérie-la-Viéville (Aisne).

Le petit garçon était porté disparu depuis lundi après-midi. Son corps a été retrouvé tard dans la nuit, dissimulé sous les herbes hautes et des morceaux de bois. Il ne portait plus que ses chaussettes et son tee-shirt était remonté au niveau du cou.

Selon les informations de l'Aisne Nouvelle, des traces de viol ainsi qu'un hématome à la tête ont été relevées par les enquêteurs. Des hydrocarbures auraient également été versées sur la dépouille, vraisemblablement dans le but de l'incendier.

Un homme en garde à vue

Un homme de 27 ans a été arrêté et placé en garde à vue ce mardi matin. Il est connu pour des faits de droit commun et n'est pas inscrit au Fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles (Fijais), a précisé une source judiciaire à l'AFP.

Le suspect avait été vu lundi après-midi en compagnie de la victime et d'un adolescent. Après avoir cueilli des fruits tous les trois, l'adolescent était rentré chez lui tandis que le garçon et l'individu étaient repartis ensemble, rapporte le journal local.

Une enquête pour «meurtre précédé accompagné ou suivi d'un autre crime» a été ouverte et confiée à la section de recherche d'Amiens.