Début de l'évacuation du plus gros campement de migrants de Paris

Les forces de l'ordre ont lancé mercredi matin l'opération d'évacuation du plus gros campement de migrants parisien, où quelque 1.700 personnes ont été recensées au nord-est de la capitale, a constaté une journaliste de l'AFP.

L'opération a débuté peu après 6h sur le campement du «Millénaire», au coeur d'une bataille politique entre le gouvernement et la mairie de Paris.

Cette évacuation, la 35e organisée dans la capitale depuis trois ans, «conduira à l'hébergement temporaire des personnes concernées dans une vingtaine de sites de Paris et de la région parisienne», a déclaré le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb dans un communiqué.

Les deux autres gros campements à Paris évacués «dès que possible»

D'autre part, les forces de l'ordre évacueront «dès que possible» les deux autres gros campements de migrants à Paris, a annoncé le préfet de la région Ile-de-France.

«Les autres campements seront évacués des que possible et si possible la semaine prochaine», a annoncé à la presse Michel Cadot lors de l'évacuation du campement du «Millénaire». Deux autres campements sont installés depuis des mois dans le nord-est de Paris : au Canal Saint-Martin ou vivent quelque 800 migrants et porte de la Chapelle (300 à 400 personnes).