«Tu seras un homme, mon fils» : une campagne invite les hommes à davantage respecter les femmes

«Si tu sais soutenir sans vouloir dominer, que tu peux être fort sans être violent (...) tu seras un homme mon fils», lance Oxmo Puccino, dans le nouveau spot de prévention lancée mercredi par la Fondation des femmes auquel le rappeur a prêté sa voix.

Ce clip de 45 secondes vise à sensibiliser les hommes sur les violences faites aux femmes et les inégalités entre les deux sexes qui perdurent dans la société. En empruntant la fameuse formule du poème écrit par Rudyard Kipling «Tu seras un homme mon fils», la campagne souhaite s'adresser à la fois aux hommes et aux futurs hommes.

L'objectif est ainsi de toucher également les nouvelles générations sur ces problèmes de société et de rappeler aux parents - et notamment aux pères - le rôle qu'ils peuvent jouer à travers l'éducation de leurs fils pour qu'ils ne reproduisent pas certains comportements violents ou sexistes.

Le petit film est illustré par «des instants de vie entre pères et fils de tous âges, milieux et origines», précise la Fondation, au sport, à l'école ou lors d'intéractions avec des femmes. «Le harcèlement et les violences faites aux femmes, ce n'est pas que l'affaire des femmes», conclut Oxmo Puccino à la fin de la vidéo.

«Si tu refuses qu'on humilie ta mère, ta sœur ou tes amies, comme toutes les femmes que tu croiseras dans ta vie. Alors ce jour-là, oui, tu seras un homme, mon fils», scande également la voix rocailleuse du chanteur.

Le clip, réalisé par l'agence TBWA\Corporate, sera diffusé à partir de mercredi puis tout le mois de juin sur les chaînes de TF1 et du groupe France Télévisions. Il sera notamment diffusé sur TF1 vendredi 1er juin, avant la rencontre de préparation à la Coupe du monde de football entre la France et l'Italie.