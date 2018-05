Une ferme, des potagers et 100.000 fleurs sur la place de la République

La nature va prendre le pouvoir dans le cœur de Paris, durant cinq jours. A partir de ce vendredi et jusqu’à mardi, la place de la République va en effet être végétalisée et transformée en un champ géant.

A l’occasion de la Journée mondiale du lait, ce sera d’abord un troupeau de vaches laitières qui va venir ­paître au pied de la célèbre statue cet après-midi.

Puis, l’opération «Biodiversiterre» prendra toute sa mesure, à partir de demain. Un tapis végétal de 20.000 m2, composé de 100.000 fleurs rouges et bleues – les couleurs de la ­capitale – sera apposé sur les pavés de la place.

En parallèle, une ferme (avec des poules, des lapins, des oies…) et des potagers permettront aux plus jeunes Parisiens de découvrir la biodiversité. Des ateliers et des animations, dont une sculpture de dauphin de sept mètres de long en plastique, viseront également à sensibiliser les visiteurs aux problématiques du recyclage et du tri des déchets.

Cette initiative verte est réalisée par l’artiste Gad Weil, qui avait déjà réalisé des opérations similaires sur l’avenue Foch et la place Vendôme. Les fleurs et les plantes installées par la mairie de Paris seront ensuite redistribuées à des associations et à des jardins partagés.