Ils volent une voiture, tombent en panne et vont en prison

Leur escapade dans une voiture volée aura été de courte durée. Deux Marseillais ont été condamnés à trois mois de prison ferme après avoir parcouru à peine une centaine de mètre dans une voiture volée.

Les deux individus âgés de 36 et 33 ans ont été interpellés à Rodez. Ils ont expliqué au tribunal correctionnel que, voulant rentrer à Marseille, ils ont trouvé une voiture en stationnement avec les clés sur le contact. Une opportunité en or pour les deux hommes, qui ont cependant vite déchanté. Après avoir parcouru quelques dizaines de mètres, le moteur s'est arrêté. Et pour cause, puisque la voiture était en panne, ce qui explique que son propriétaire n'ait pas pris la peine de retirer les clés du contact.

Arrêtés dans la foulée, les deux Marseillais ont tenté de convaincre le tribunal qu'ils avaient l'intention de laisser la voiture devant un comissariat une fois arrivés dans leur ville, afin que son propriétaire puisse la récupérer.

Mais leur passif ne leur a pas permis d'obtenir la clémence des juges. La veille, ils avaient en effet été condamnés par le tribunal correctionnel d'Albi (Tarn) à une peine de prison avec sursis, pour avoir volé, cette fois, des bouteilles d'alcool.