Paris : le Jardin d'Acclimatation entièrement rénové ouvre ses portes le 1er juin

Après neuf mois de travaux, le Jardin d'Acclimatation – entièrement rénové et repensé dans un style rétro-futuriste «steampunk» – va ouvrir ses portes au public ce vendredi 1er juin.

Une petite «révolution» selon Marc-Antoine Jamet, le président du Jardin d'Acclimatation, qui assure pour autant avoir «gardé tout ce que nous aimions». La rivière enchantée, les miroirs déformants, le petit train et les autres grands classiques ont ainsi été conservés.

Mais le célèbre parc de loisirs de l'ouest parisien n'avait pas changé depuis des années, au point de devenir quelque peu obsolète. Il s'est donc refait une beauté. Remis au goût du jour, il propose au public et ce, dès ce vendredi, de nouvelles attractions, dans un univers tout droit sorti de la révolution industrielle du XIXe siècle.

17 nouvelles attractions

Afin de plaire au plus grand nombre, «de 7 à 77 ans», l'ensemble du parc a été repensé. D'abord, 17 nouvelles attrations (dont 4 montagnes russes) viennent renforcer un parc de 40 manèges, destinés aux 3-7 ans, 8-12 ans et 13-16 ans. Ensuite, 12 hectares de bitume ont été enlevés et 300 arbres ont été plantés. Et enfin, tous les enclos des animaux ont été réhabilités – dont la grande volière – pour abriter près de 500 animaux.

L'ensemble des commodités ont été réaménagées (toilettes, langes, wifi...). Douze restaurants «avec douze ambiances différentes» ouvriront en même temps que le Jardin, dont un restaurant italien et une crêperie, afin de proposer «une nouvelle offre adaptée à tous les publics et tous les budgets».

De paire avec cette réouverture, une nouvelle tarification a également été instaurée. Un pass "jardin illimité" est désormais disponible au prix unique de 29 euros, sans pour autant que la formule à la carte ne disparaisse. Ceux qui ne souhaitent pas faire les attractions pourront en effet s'acquitter d'un droit d'entrée de 5 euros.

Et s'ils veulent tout de même faire une attraction, les tickets se vendent aussi à l'unité, au prix de 2,90 euros. En somme, dès que le visiteur voudra faire plus de 8 attractions, l'achat d'un pass illimité sera plus intéressant.

Vers les 3 millions de visiteurs annuels

Grâce à ce tout nouveau parc, la direction du Jardin d'Acclimatation espère atteindre les 3 millions de visiteurs «d'ici à cinq à six ans» et la troisième marche du podium des parcs de loisirs français, derrière Disneyland et le parc Astérix. Un défi fou pour un chiffre d'affaires «à l'équilibre» estimé à 40 millions d'euros par an.

La direction espère attirer de nouveaux visiteurs, franciliens, nationaux, mais également internationaux. Pour cela, une grande campagne de communication a été lancée le 25 mai, et ce, jusqu'à la fin du mois de juin. L'inauguration officielle, en présence de la maire de Paris, Anne Hidalgo, et du PDG du groupe LVMH et propriétaire du Jardin, Bernard Arnault, aura lieu samedi 2 juin.

Le Jardin d'Acclimatation sera ensuite ouvert du lundi au vendredi, de 10h à 18h, et le samedi, dimanche, vacances scolaires et jours fériés de 10h à 19h.