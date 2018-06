Reblochon contaminé : enquête sur le décès suspect d'un enfant

L'agence sanitaire Santé publique France a annoncé ce vendredi que les autorités sanitaires enquêtent sur le décès suspect d'un enfant pour savoir s'il a été causé par le reblochon soupçonné d'être contaminé à la bactérie E. coli.

«L'investigation autour de ce cas est en cours», a indiqué Santé publique France, en soulignant qu'on ne pouvait à ce stade «ni écarter ni affirmer» qu'il soit lié à la consommation de reblochon soupçonné d'être contaminé à la bactérie Escherichia coli.

En début de soirée, la fromagerie familiale Chabert, qui fabrique ce reblochon, avait annoncé le rappel de nouveaux lots «par mesure de précaution», après deux précédents rappels les 11 et 14 mai. «Au 31 mai 2018, 14 enfants âgés de un à cinq ans sont inclus dans l'investigation de cette épidémie», a précisé Santé publique France dans un communiqué.

«Des investigations sont en cours»

Parmi ces 14 enfants, six, qui vivent dans des régions différentes, ont été infectés par une même souche de la bactérie et on sait avec certitude qu'ils ont consommé du reblochon incriminé. Les six ont tous été atteints par un syndrome hémolytique et urémique (SHU).

Cette maladie, dont l'origine est le plus souvent alimentaire, est potentiellement grave pour les jeunes enfants : il s'agit d'une complication d'un épisode de diarrhée souvent sanglante, qui peut provoquer une insuffisance rénale aiguë.

Pour les huit autres enfants, «des investigations sont en cours» car on ne sait pas s'ils ont ou non consommé le reblochon incriminé.