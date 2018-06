800.000 élèves de CM2 vont recevoir les Fables de la Fontaine illustrées par Joann Sfar

Pour la première fois, 800.000 élèves de CM2 partiront en vacances avec un livre à lire, offert par le ministère de l'Education.

Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, remettra mardi 5 juin, Les Fables de la fontaine, illustrées par des dessins de Joann Sfar, à un panel de 450 élèves de CM2, réunis à l'Orangerie du château de Versailles (78).

Ceux-là auront la chance de recevoir leur livre pour les vacances, en présence du célèbre illustrateur français, qui a tenu à participer à cet événement.

Au cours de cette remise de livres, des élèves de l'école Simon Bolivar de Paris chanteront «La cigale et la fourmi», et deux sociétaires de la Comédie française, Julie Sicard et Michel Favory, liront cinq fables.

Partout en France, au même moment, l'ensemble des 800 000 élèves de CM2 se verront remettre leur exemplaire par leur professeur, parfois en compagnie d'un écrivain. A Paris par exemple, Daniel Pennac se rendra à l’école Vitruve (20e) ou encore Leila Slimani se rendra à l'école élémentaire de la rue de Clichy (9e).

L'année dernière, l'expérimentation «Un livre pour les vacances» avait concerné 150.000 élèves de CM2, de quatre académies différentes, qui avaient reçu leur exemplaire des Fables de la fontaine. Avec pour objectif, selon Jean-Michel Blanquer, de «renforcer le goût de la lecture» chez ces élèves, qui entre dans quelques mois au collège.