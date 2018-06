Adolescent tué dans la Marne : la gendarmerie diffuse un portrait-robot du suspect

La gendarmerie a diffusé ce lundi un portrait robot de l'agresseur présumé d'un adolescent de 17 ans, mortellement poignardé, samedi dernier, dans un parc de Mourmelon-le-Grand (Marne).

Les forces de l'ordre ont lancé un appel à témoins pour identifier le suspect, qui a pris la fuite, dans les meilleurs délais.

Selon les gendarmes, il s'agit d'un homme à la peau mate, âgé entre 25 et 30 ans. Le suspect recherché mesure entre 1,80m et 1,90m, de corpulence musclée. Il a les yeux foncés, des sourcils épais, le nez épaté, les lèvres régulières et épaisses. Il serait droitier. Il était vêtu au moment des faits de bottes ou de rangers, d'un pantalon de treillis «cam», d'une veste de sport noire à fermeture éclair sans marque munie d'une capuche, d'une casquette grise sous la capuche, d'une paire de gants «genre matière polaire» de couleur grise et d'un foulard militaire bariolé.

‼️ #AppelATemoins lancé par les gendarmes de la #Marne pour retrouver l'auteur présumé d'un homicide et de violences volontaires.



Si vous disposez d'informations, contactez la gendarmerie de #MourmelonleGrand au 03 26 66 10 33#MerciRT pic.twitter.com/iQo58W82Zz — GendarmerieNationale (@Gendarmerie) 4 juin 2018

Kévin, 17 ans, a été mortellement poignardé d'une vingtaine de coups de couteau alors qu'il se promenait avec une jeune fille.